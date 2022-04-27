Меган Фокс зізналася, що вони з її нареченим п'ють кров одне в одного

Акторка додала, що захоплюється езотерикою, а кілька крапель крові використовує в ритуальних цілях.

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Нещодавно акторка Меган Фокс оголосила про заручини зі своїм 32-річним коханим музикантом Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, зробивши в Instagram шокуючу заяву про те, що вони з майбутнім чоловіком "випили кров одне одного", щоб відзначити урочисту подію.

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У свіжому інтерв'ю для Glamour UK Фокс пояснила, що йшлося лише про пару крапель крові. За словами актриси, вона більше себе контролює в таких питаннях, оскільки захоплюється езотерикою, астрологією, практикує медитацію та проводить різні ритуали в повний місяць і молодик.

"Люди уявляють нас із кубками, ніби ми, як у "Грі престолів", п'ємо кров одне одного. Але це були лише кілька крапель. Але так, ми іноді споживаємо кров одне одного, тільки в ритуальних цілях", — пояснила Меган Фокс.

За словами актриси, Келлі буває дуже емоційним і в пориві почуттів буквально "готовий розрізати собі груди битим склом і сказати: "Візьми мою душу". На запитання журналістів, чи траплялося таке, що її наречений так сильно калічив себе не лише на словах, але і насправді, знаменитість відповіла негативно, але додала, що подібні пропозиції про те, щоб "розрізати груди", від Келлі звучали неодноразово.

Нагадаємо, у січні 2022 року репер Келлі зробив пропозицію Меган Фокс. Він опустився на одне коліно й одягнув на руку 35-річної актриси каблучку зі смарагдом і діамантами. Пізніше Фокс написала в себе в Instagram, що вони з нареченим після заручин випили кров одне одного.

Як писав раніше Фокус, в обручці для заручин Фокс унікальний дизайн — якщо Меган захоче її зняти, то відчує біль, оскільки, на думку її нареченого, кохання — це біль.