Бойфренд Меган Фокс объяснил, почему она не сможет просто так снять подаренное кольцо

Machine Gun Kelly при создании украшения руководствовался концепцией, что "любовь – это боль"

Помолвка Меган Фокс и ее бойфренда Machine Gun Kelly (в миру Колсон Бейкер) стала событием прошлой недели, а совсем недавно музыкант объяснил, какая концепция была положена в основу красивой церемонии со множеством смыслов. Об этом он рассказал в интервью Vogue.

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Певец заявил, что главным посылом церемонии было "Любовь – это боль". Точнее всего он отразился в кольце, которое Колсон преподнес возлюбленной. Украшение, над которым Бейкер трудился вместе с известным ювелиром Стивеном Уэбстером, имеет не только уникальный дизайн, совершено не характерный для подобных драгоценностей, но и продумано так, что если Меган решит снять кольцо, то почувствует боль из-за его конструкции. Таким образом, концепция "любовь – это боль" и проявит себя.

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Machine Gun Kelly также поделился с журналистами историей происхождения камней, использованных при создании кольца. По его словам, изумруд был высечен в форме капли прямо в шахте в Колумбии, а второй камень, бриллиант, предоставил ювелирный дом Stephen Webster. Помолвочное кольцо обошлось музыканту в $350 тысяч.

[ + – ] Помолвочное кольцо Меган Фокс Фото: Stephen Webster

Меган и Колсон вместе работали над картиной "Полночь в просо", режиссером которой является Рэндал Эммет. На тот момент актриса рассталась со своим мужем Брайаном Остином Грином, родив ему в браке троих детей. По информации СМИ, он рад за личное счастье своей бывшей супруги.

В мае 2020 года семья распалась, а уже в июле мир заговорил о новом романе Меган, а еще больше – о ее внешности. Стиль Фокс кардинально изменился после того, как она наняла Мейв Рейли, которая выбросила 95% старого гардероба актрисы и явила миру ее обновленную, дерзкую и очень сексуальную