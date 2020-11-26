Меган Фокс подала на развод

Актриса ушла от супруга еще в начале 2020 года

Между 34-летней актрисой Меган Фокс и 47-летним актером Брайаном Остином Грином официально все кончено. По информации The Blast, Меган подала на развод с мужем 25 ноября. Меган и Брайан разъехались после десяти лет брака еще еще в начале 2020 года. Тогда звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" сообщил, что их отношения сильно испортились еще в конце 2019 года.

[ + – ] Меган Фокс и Брайан Остин Грин

"Тогда Меган была занята на съемках. Она как-то сказала: "Я поняла, что когда работаю в одиночку, то чувствую себя в своей тарелке, нравлюсь себе больше"— рассказывал актер.

Примерно в то время Меган начала романтические отношения с Machine Gun Kelly. Актриса снялась в его музыкальном видео, после чего начала открыто заявлять о своих сильных чувствах к молодому музыканту. А в прошлом месяце влюбленные дебютировали на красной ковровой дорожке как официальная пара.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Экс-супруг знаменитости говорил, что был шокирован, но со временем, смог смириться с произошедшим.

Фанаты звездной пары думали, что отношения знаменитостей разладились по вине измены Брайана Остина Грина, но сам актер признался, что это не так.

Напомним, актеры Меган Фокс и Брайан Остин Грин начали встречаться в 2004 году, а поженилась в 2010-м. Они воспитывали троих совместных детей: Бодхи, Ной и Джорни.