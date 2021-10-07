Стилист Меган Фокс рассказала, почему выбросила 95% ее одежды

Мейв Рейли радикально изменила стиль Меган Фокс, сделав ее не менее популярной, чем знаменитости первого эшелона Голливуда.

Мейв Рейли вошла в топ голливудских стилистов и прочно закрепилась там после того, как заставила весь мир обсуждать превращение звезды "Трансформеров" Меган Фокс из обычной актрисы, о которой мало кто слышал последние 10 лет, в икону стиля и эпатажа. Как ей это удалось, Рейли рассказала в интервью Vogue.

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Своим самым главным достижением в работе с Меган Мейв считает, что до нее еще никому в такие короткие сроки не удавалось так кардинально изменить стиль клиента и добиться его приглашения на Met Gala. Именно благодаря ей, Фокс сейчас в списке самых горячих и сексуальных женщин, чьи фото не сходят с обложек журналов и страниц таблоидов.

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По словам Мейв, она всегда обожала Меган Фокс, считая ее одной из самых красивых актрис Голливуда. Кроме того, Рейли знала музыканта Machine Gun Kelly, нынешнего бойфренда знаменитости. Когда они начали встречаться, Мейв позвонила ему и поинтересовалась, может ли она поработать с Меган, поскольку считала, что стиль актрисы нуждается в серьезном пересмотре и обновлении.

"Меган сама перезвонила мне через пять минут со словами: "Умоляю, помоги мне", и мы договорились встретиться у нее дома. Первым делом я избавилась от 95% ее гардероба и отдала их на благотворительность. Меган особенно не переживала. Она сразу сказала: "Делай все, что хочешь, но теперь мне нужна новая одежда". Я быстро поняла, что она готова к любым экспериментам, и буквально за два дня мы придумали для нее больше 45 образов. Это было около года назад. Мне показалось, что новые отношения, новая жизнь — лучший момент для перерождения Меган Фокс. И я была права", – вспоминает Рейли.

Результаты не заставили себя долго ждать, и уже через пару месяцев на Меган обратили внимание модные обозреватели. Она прогулялась по Нью-Йорку с возлюбленным в "змеином" комбинезоне и черном кожаном тренче.

Один из главных факторов своего успеха Мейв считает то, что Меган ей полностью доверяет и решается даже на весьма неоднозначные образы. Например, актриса с подачи стилиста появилась на улице в бельевом костюме от David Koma.

У Рейли есть свой You-Тube-канал, где она, среди прочего, делиться видео, как работает с клиентами. Так, она показала, как делали знаменитое красное платье для Меган, в котором та появилась на Met Gala.

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Стилист призналась, что в голливудской среде есть несколько знаменитостей, с которыми она бы очень хотела поработать, поскольку их гардероб нуждается в тотальной перезагрузке, но пока сосредоточилась на работе с нынешними клиентами и развитии своего канала. Сейчас она сотрудничает с тиктокером Дикси Д'Амелио, Хайли Бибер и многими другими.

Напомним, "голое" платье Меган Фокс на MTV Music Video Awards 2021 – тоже заслуга ее стилиста Мейв Рейли.