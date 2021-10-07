Стилістка Меган Фокс розповіла, чому викинула 95% її одягу

Мейв Рейлі радикально змінила стиль Меган Фокс, зробивши її не менш популярною, ніж знаменитості першого ешелону Голлівуду.

Мейв Рейлі увійшла в топ голлівудських стилістів і міцно закріпилася там після того, як змусила весь світ обговорювати перетворення зірки "Трансформерів" Меган Фокс зі звичайної актриси, про яку мало хто чув останні 10 років, на ікону стилю й епатажу. Як їй це вдалося, Рейлі розповіла в інтерв'ю Vogue.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Своїм головним досягненням у роботі з Меган Мейв вважає, що до неї ще нікому в такі короткі терміни не вдавалося так кардинально змінити стиль клієнта ітадомогтися його запрошення на Met Gala. Саме завдяки їй, Фокс зараз у списку найбільш гарячих і сексуальних жінок, чиї фото не сходять із обкладинок журналів і сторінок таблоїдів.

[ + – ] "Голу" сукню Меган Фокс одягла з подачі своєї стилістки

За словами Мейв, вона завжди обожнювала Меган Фокс, яку нині вважає однією з найкрасивіших актрис Голлівуду. Крім того, Рейлі знала музиканта Machine Gun Kelly, нинішнього бойфренда знаменитості. Коли вони почали зустрічатися, Мейв подзвонила йому та поцікавилася, чи може вона попрацювати з Меган, оскільки вважала, що стиль актриси потребує серйозного перегляду й оновлення.

"Меган сама передзвонила мені через п'ять хвилин зі словами: "Благаю, допоможи мені", — і ми домовилися зустрітися в неї вдома. Насамперед я позбулася 95% її гардеробу та віддала їх на благодійність. Меган особливо не переймалася. Вона відразу сказала: "Роби все, що хочеш, але тепер мені потрібен новий одяг". Я швидко зрозуміла, що вона готова до будь-яких експериментів, і буквально за два дні ми придумали для неї більше 45 образів. Це було близько року тому. Мені здалося, що нові стосунки, нове життя — кращий момент для переродження Меган Фокс. І я мала рацію", — згадує Рейлі.

Результати не змусили себе довго чекати, і вже за кілька місяців на Меган звернули увагу модні оглядачі. Вона прогулялася по Нью-Йорку з коханим у "зміїному" комбінезоні та чорному шкіряному тренчі.

Одним із головних чинників свого успіху Мейв вважає те, що Меган їй повністю довіряє та відважується навіть на вельми неоднозначні образи. Наприклад, актриса з подачі стилістки з'явилася на вулиці в білизняному костюмі від David Koma.

У Рейлі є свій You-Тube-канал, де вона, серед іншого, ділитися відео, як працює з клієнтами. Так, вона показала, як робили знамениту червону сукню для Меган, у якій та з'явилася на Met Gala.

[ + – ] Сукню під Меган підганяли за два дні до Met Gala

Стилістка зізналася, що в голлівудському середовищі є кілька знаменитостей, з якими вона б дуже хотіла попрацювати, оскільки їхній гардероб потребує тотального перезавантаження, але поки зосередилася на роботі з нинішніми клієнтами та розвитку свого каналу. Зараз вона співпрацює з тіктокеркою Діксі Д'Амеліо, Гейлі Бібер і багатьма іншими.

Нагадаємо, "гола" сукня Меган Фокс на MTV Music Video Awards 2021 — теж заслуга її стилістки Мейв Рейлі.