Меган Фокс у химерному бюстгальтері з'явилася на обкладинці Basic Magazine (фото)

Стилістка Меган Фокс Мейв Рейлі підібрала для своєї зіркової клієнтки дуже сексуальні образи, постаравшись показати побільше тіла.

35-річна зірка «Трансформерів» після 10 років відносного забуття продовжує тріумфально підкорювати обкладинки журналів, даючи всім зрозуміти, що її ще рано списувати з рахунків. Блакитноока брюнетка зʼявилася на обкладинці журналу Basic Magazine.

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Актриса, у якої підростають троє синів, позувала в химерному бюстгальтері Paskal у формі серця, що надавало її і без того гарячого образу додаткові градуси.

На додаток Фокс підібрала власні джинси Good American від своєї стилістки Мейв Рейлі.

Усередині журналу Фокс позує в низці інших сексуальних образів, включаючи комбінезон LaQuan Smith із вирізами, червоне латексне плаття без бретелей від Hakan Akkaya та поєднання боді та блейзера Magda Butrym.

Шанувальники акторки досі згадують її появу в напівпрозорій сукні Mugler, яку стилістка Меган, Рейлі, вибрала для церемонії вручення премії Billboard Music Awards 2021. Сама ж Фокс розповіла, що їй знадобилася неабияка сміливість, щоб надіти таке вбрання.

"Я просто випила перуанського тютюну й одягла цю штуку", — зізналася вона.

Нагадаємо, актриса прикрасила обкладинку липневого номера журналу In Style і розповіла про те, з чим зіткнулася в останні роки свого життя. У розмові з журналістом вона порівняла себе з феніксом.