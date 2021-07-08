Демон з обличчям ангела: Меган Фокс з'явилася на сторінках InStyle (фото)

Меган Фокс продемонструвала бездоганну фігуру та повторила свій фірмовий погляд фатальної красуні.

35-річна американська акторка і модель Меган Фокс, натхненна романом із музикантом Колсоном Бейкером, переживає відродження і повертається не тільки на екрани, але й на сторінки глянцевих видань, знявшись в першій за довгий час фотосесії для липневого номера журналу In Style.

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На фото перед шанувальниками постала не чергова глянсова знаменитість, а зухвала та сексуальна Меган, яка "рвала" публіку ще років 10 назад. Разом із тим фотограф Алекс Харпер зумів показати й іншу сторону акторки: ніжну і вразливу, з ангельським обличчям, але впевненим поглядом. Фотосесія Меган Фокс стала її красномовною заявою про повернення із забуття.

Перед камерою зірка "Трансформерів" позувала в чорному піджаку від Prada, вінтажній довгій сукні з корсетом від Versace, білому вбранні з драпуванням від Di Petsa.

[ + – ] На Меган жакет Maximillian, черевики Prada Фото: In Style

В інтервʼю журналу Меган розповіла про те, як вона впала з вершини своєї слави, яка обрушилася на неї в 2007 році, і про 10-річний шлях повернення до самої себе і свого життя.

Проблеми у неї почалися в 2009 році, коли вона назвала режисера франшизи Майкла Бея Наполеоном і порівняла його з Гітлером через те, що він, за її словами, вимагав від акторів на знімальному майданчику відчувати справжню біль і радів цьому. Після таких одкровень її звільнили з проекту, і в третій частині "Трансформери: Темний бік місяця", її вже не було.

Фото: In Style

У 2011 році Меган Фокс опублікувала у Facebook альбом під назвою "Речі, які не можна робити зі своїм обличчям, коли у вас ботокс" і заповнила його фотографіями, на яких вона насупилася, щоб спростувати чутки про те, що в неї є пластика. Незважаючи на те, що вона не зобовʼязана була цього робити, її зовнішність і відвертість стали найчастішими темами для обговорення в ЗМІ.

[ + – ] Акторка в жакеті від Maximillian Фото: In Style

"Мені довелося так сильно закриватися в собі, і мені знадобилася стійкість, щоб витримати цю дійсно божевільну ціну за те, що, як я вважала, було правильним", — сказала вона.

[ + – ] Акторка у вінтажній сукні Versace Фото: In Style

Після розлучення Меган Фокс із Браяном Остіном Гріном у 2020 році, з яким акторка народила трьох дітей, про неї знову згадали і навіть почали цікавитися, що відбувається в її житті, а новий роман, кардинальні зміни манери одягатися і резонансні появи на червоних доріжках узагалі повернули їй колишній інтерес публіки.

Фото: In Style Фото: In Style

Меган порівняла себе з феніксом, який відроджується з попелу.

"Я стала схожа на Фенікса, який відродився з попелу. Одного разу мене вивели, побили камінням і вбили. А потім раптово всі говорять: "Почекай секунду. Ми не повинні були цього робити. Давай повернемо її", — охарактеризувала останнє десятиліття своєї карʼєри Фокс.

[ + – ] Акторка в сукні Di Petsa Фото: In Style

Нагадаємо, Меган Фокс подала на розлучення з чоловіком 25 листопада минулого року після 10 років шлюбу. За словами зірки серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Браяна Остіна Гріна, його дружина занадто була захоплена роботою, а також горіла почуттями до музиканта Machine Gun Kelly (в миру згаданий уже Колсон Бейкер), з яким після оформлення всіх документів про розлучення відкрито почала зʼявлятися на публіці, епатувавши шанувальників відвертими вбраннями.

[ + – ] Меган Фокс і її 31-річний бойфренд Machine Gun Kelly

Акторка виховує синів Бодхі, Ноя і Джорні. Не так давно батько хлопчиків познайомив їх зі своєю новою коханою — танцівницею Шарні Берджесс.