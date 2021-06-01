Актор Браян Остін Грін познайомив свою нову дівчину з дітьми від Меган Фокс

47-річний актор нещодавно почав відносини з танцівницею Шарні Берджесс

Поки 35-річна Меган Фокс вирушила підтримати свого 31-річного коханого Колсона Бейкера на концерті Barstool 500 Party в Індіані, її колишній чоловік Браян Остін Грін залишився доглядати за трьома їхніми синами. І вже встиг познайомити їх зі своєю новою подругою. Про це пише People.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

47-річна зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" розлучився з Меган рік тому. Пара розлучилася після десяти років шлюбу. Та Браян з Меган недовго засмучувалися з цього приводу. Буквально через кілька місяців вони вже вступили в нові відносини.

[ + – ] Шарні Берджесс з дітьми Браяна Остіна Гріна [ + – ] Браян Остін Грін і Меган Фокс

Меган Фокс наразі у відносинах з Колсоном Бейкером, у світі музики більш відомим під псевдонімом Machine Gun Kelly.

А Браян Остін Грін почав зустрічатися з танцівницею Шарні Берджесс. Яка, до слова, дуже тепло відгукувалася про колишню дружину свого бойфренда.

"Він чудовий батько, і він, і його дружина, тобто колишня дружина, виростили трьох прекрасних синів. І вони чудові, милі, добрі і уважні. Вони виконали дивовижну роботу", — говорила Берджесс в інтерв'ю.

[ + – ] Браян Остін Грін з дітьми/Усі фото: Instagram brianaustingreen [ + – ] Меган Фокс і Machine Gun Kelly

І вона давно хотіла познайомитися з дітьми Гріна: восьмирічним Ноа, семирічним Боді і чотирирічним Джорні. Які вже порозумілися з новим бойфрендом своєї матері.

Однак, Меган Фокс незадоволена, що її колишній чоловік ділиться сімейними знімками в соцмережах. Вона вважає, що він демонстративно показує, який він хороший батько, дорікаючи їй у тому, що вона недостатньо хороша мати.

"Чому ти не можеш перестати використовувати дітей для "показухи" у своєму instagram? Ти так стурбований тим, щоб виставити мене в ролі матері, якої постійно немає поруч, а себе зобразити батьком року", — говорила Фокс.

Незважаючи на вдавання сімейної ідилії, Браян Остін Грін і Меган Фокс збираються вирішувати питання про опіку над дітьми через суд.