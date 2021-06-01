Актер Брайан Остин Грин познакомил свою новую девушку с детьми от Меган Фокс
47-летний актер недавно начал отношения с танцовщицей Шарной Берджесс
Пока 35-летняя Меган Фокс отправилась поддержать своего 31-летнего возлюбленного Колсона Бэйкера на концерт Barstool 500 Party в Индиану, ее бывший муж Брайан Остин Грин остался присматривать за тремя их сыновьями. И уже успел познакомить их со своей новой подругой. Об этом пишет People.
47-летняя звезда сериала "Беверли-хиллз" расстался с Меган год назад. Пара развелась после десяти лет брака. И Брайан с Меган недолго печалились по этому поводу. Буквально через несколько месяцев они уже вступили в новые отношения.
Меган Фокс сейчас в отношениях с Колсоном Бейкером, в мире музыки более известным под псевдоимом Machine Gun Kelly.
А Брайан Остин Грин начал встречаться с танцовщицей Шарной Берджесс. Которая, к слову, очень тепло отзывалась о бывшей жене своего бойфренда.
"Он замечательный отец, и он, и его жена, то есть бывшая жена, вырастили троих прекрасных сыновей. И они замечательные, милые, добрые и внимательные. Они проделали удивительную работу", — говорила Берджесс в интервью.
И она давно хотела познакомиться с детьми Грина: восьмилетним Ноа, семилетним Боди и четырехлетним Джорни. Которые уже поладили с новым бойфрендом своей матери.
Однако Меган Фокс недовольна, что ее бывший муж делится семейными снимками в соцсетях. Она считает, что он демонстративно показывает, какой он хороший отецупрекая ее в том, что она недостаточно хорошая мать.
"Почему ты не можешь перестать использовать детей для "показухи" в своем instagram? Ты так озабочен тем, чтобы выставить меня в роли матери, которой постоянно нет рядом, а себя изобразить отцом года", — говорила Фокс.
Несмотря на кажущуюся семейную идиллию, Брайан Остин Грин и Меган Фокс собираются решать вопрос об опеке над детьми через суд.