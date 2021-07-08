Демон с лицом ангела: Меган Фокс появилась на страницах InStyle (фото)

Меган Фокс продемонстрировала безупречную фигуру и повторила свой фирменный взгляд роковой красотки

35-летняя американская актриса и модель Меган Фокс, вдохновленная романом с музыкантом Колсоном Бейкером и переживающая возрождение, возвращается не только на экраны, но и на страницы глянцевых изданий, снявшись в первой за долгое время фотосессии для июльского номера журнала In Style.

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На фото перед поклонниками предстала не очередная глянцевая знаменитость, а дерзкая и сексуальная Меган, которая "рвала" публику еще лет 10 назад. Вместе с тем фотограф Алекс Харпер сумел показать и другую сторону актрисы: нежную, ранимую и уязвимую, с ангельским лицом, но уверенным взглядом. Фотосессия Меган Фокс стала ее красноречивым заявлением о возвращении из забвения.

Перед камерой звезда "Трансформеров" позировала в черном пиджаке от Prada, винтажном длинном платье с корсетом от Versace, белом наряде с драпировкой от Di Petsa.

[ + – ] На Меган жакет Maximillian, ботинки Prada Фото: In Style

В интервью журналу Меган рассказала о том, как она рухнула с вершины своей славы, которая обрушилась на нее в 2007 году, и о 10-летнем пути возвращения к самой себе и своей жизни.

Проблемы у нее начались в 2009 году, когда она назвала режиссера франшизы Майкла Бэя Наполеоном и сравнила его с Гитлером из-за того, что он, по ее словам, требовал от актеров на съемочной площадке испытывать настоящую боль и радовался этому. После таких откровений ее уволили из проекта, и в третьей части "Трансформеры: тьма луны", ее уже не было.

Фото: In Style

В 2011 году Меган Фокс опубликовала в Facebook альбом под названием "Вещи, которые нельзя делать со своим лицом, когда у вас ботокс" и заполнила его фотографиями, на которых она нахмурилась, чтобы опровергнуть слухи о том, что у нее есть пластика. Несмотря на то, что она не обязана была этого делать, ее внешность и откровенность стали самыми частыми темами для обсуждения в СМИ.

[ + – ] Актриса в жакете от Maximillian Фото: In Style

"Мне пришлось так сильно закрываться внутри себя, и мне понадобилась стойкость, чтобы выдержать эту действительно сумасшедшую цену за то, что, как я считала, было правильным", — сказала она.

[ + – ] Актриса в винтажном платье Versace Фото: In Style

После развода Меган Фокс с Брайаном Остином Грином в 2020 году, которому актриса родила троих детей, о ней снова вспомнили и даже стали интересоваться, что происходит в ее жизни, а новый роман, кардинальное изменения манеры одеваться и резонансные появления на красных дорожках и вовсе вернули ей былой интерес публики.

Фото: In Style Фото: In Style

Меган сравнила себя с фениксом, который возрождается из пепла.

"Я стала похожа на Феникса, который возродился из пепла. Однажды меня вывели, побили камнями и убили. А потом внезапно все говорят: "Подожди секунду. Мы не должны были этого делать. Давай вернем ее", – охарактеризовала последнее десятилетие своей карьеры Фокс.

[ + – ] Актриса в платье Di Petsa Фото: In Style

Напомним, Меган Фокс подала на развод с мужем 25 ноября прошлого года после 10 лет брака. По словам звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210" Брайана Остина Грина, его жена слишком была увлечена работой, а также воспылала чувствами к музыканту Machine Gun Kelly (в миру упомянутый уже Колсон Бейкер), с которым после оформления всех документов о разводе открыто стала появляться на публике, эпатируя поклонников откровенными нарядами.

[ + – ] Меган Фокс и ее 31-летний бойфренд Machine Gun Kelly

Актриса воспитывает сыновей Бодхи, Ноя и Джорни. Не так давно отец мальчиков познакомил их со своей новой возлюбленной – танцовщицей Шарной Берджесс.