Меган Фокс в причудливом бюстгальтере появилась на обложке Basic Magazine (фото)

Стилистка Меган Фокс Мейв Рейли подобрала для своей звездной клиентки очень сексуальные образы, постаравшись показать побольше тела.

35-летняя звезда «Трансформеров» после 10 лет относительного забытия продолжает триумфально покорять обложки журналов, давая всем понять, что ее еще рано списывать со счетов. Так, голубоглазая брюнетка появилась на обложке журнала Basic Magazine.

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Актриса, у которой подрастают трое сыновей, позировала в причудливом бюстгальтере Paskal в форме сердца, что придавало ее и без того горячему образу дополнительные градусы.

В дополнение Фокс подобрала собственные джинсы Good American от своего стилиста Мейв Рейли.

Внутри журнала Фокс позирует в ряде других сексуальных образов, включая комбинезон LaQuan Smith с вырезами, красное латексное платье без бретелек от Hakan Akkaya и сочетание боди и блейзера Magda Butrym.

Поклонники актрисы до сих пор вспоминают ее появление в полупрозрачном платье Mugler, которое стилист Меган, Рейли, выбрала для церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2021. Сама же Фокс рассказала, что ей понадобилась недюжинная смелость, чтобы надеть такой наряд.

"Я просто выпила перуанского табака и надела эту штуку", – призналась она.

Напомним, актриса украсила обложку июльского номера журнала In Style и рассказала о том, с чем столкнулась в последние годы своей жизни. В разговоре с журналистом она сравнила себя с фениксом.