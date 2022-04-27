Меган Фокс призналась, что они с ее женихом пьют кровь друг у друга

Актриса добавила, что увлекается эзотерикой, а пару капель крови использует в ритуальных целях

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Недавно актриса Меган Фокс объявила о помолвке со своим 32-летним возлюбленным, музыкантом Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер, сделав в Instagram шокирующее заявление о том, что они с будущем супругом "выпили кровь друг друга", чтобы отметить торжественное событие.

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В свежем интервью для Glamour UK Фокс объяснила, что речь шла всего лишь о паре капель крови. По словам актрисы, она больше себя контролирует в таких вопросах, так как увлекается эзотерикой, астрологией, практикует медитацию и проводит разные ритуалы в полнолуние и новолуние.

"Люди воображают нас с кубками, будто мы, как в "Игре престолов" , пьем кровь друг друга. Но это были всего лишь несколько капель. Но да, мы иногда потребляем кровь друг друга, только в ритуальных целях", — объяснила Меган Фокс.

По словам актрисы, Келли бывает очень эмоциональным и в порыве чувств буквально "готов разрезать себе грудь битым стеклом и сказать: "возьми мою душу". На вопрос журналистов, случалось ли такое, что ее женихом так сильно калечил себя не только на словах, но и в реальности, знаменитость ответила отрицательно, но добавила, что подобные предложения о том, чтобы "разрезать грудь", от Келли звучали неоднократно.

Напомним, в январе 2022 года рэпер Келли сделал предложение Меган Фокс. Он опустился на одно колено и надел на руку 35-летней актрисы кольцо с изумрудом и бриллиантами. Позже Фокс написала у себя в Instagram, что они с женихом после помолвки выпили кровь друг друга.

Как писал ранее Фокус, у помолвочного кольца Фокс уникальный дизайн — если Меган захочет его снять, то почувствует боль, так как, по мнению ее жениха, любовь это боль.