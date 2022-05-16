13-летний сын звезды "Крика" вышел на красную дорожку в платье и на каблуках

Подросток уже давно отращивает волосы и носит платья. Его родители неоднократно подвергались критике за такой подход, однако они не мешают сыну в его выборе.

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54-летний американский актер Лив Шрайбер, наиболее известный зрителям по ролям в трех первых частях фильма ужасов "Крик" и "Люди Икс: Начало. Росомаха", произвел фурор на красной дорожке, появившись на премьере четвертого сезона сериала "Очень странные дела". Однако Сеть "взорвал" не сам актер, а его спутница, вернее, спутник.

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Вместе с Ливом фотографам позировал и его младший 13-летний сын Сэмюэль Кай, которого актеру родила коллега по цеху Наоми Уоттс. Все бы ничего, если бы не внешний вид подростка, который приехал на мероприятие в коротком розовом платье и босоножках. Более того, у него длинные волосы, что делает его еще больше похожим на девушку.

[ + – ] Лив Шрайбер и его младший сын Сэмюэл Кай Фото: Getty Images

Пользователи соцсетей раскритиковали Шрайбера за то, что он поддержал своего сына в таком выборе наряда. В свою очередь Сэмюэл давно носит платья и ходит с длинными волосами. Шрайбер неоднократно делился снимками с сыном, однако после критики подписчиков перестал это делать.

О помолвке с Наоми Уоттс актер объявил в 2006 году. Были ли они женаты, неизвестно, однако результатом этих отношения стало рождение Сэмюэля Кая и Александра Пита, который на год старше.

[ + – ] Наоми Уоттс с сыновьями Сэмюэлем Каем и Александром Питом Фото: Naomi Watts/Instagram

Ранее мы рассказывали о том, что сын другой голливудской суперзвезды Шарлиз Терон тоже носит платья. Речь идет о 10-летнем Джексоне. Мать не препятствует этому и даже всячески поощряет подобную гендерную идентификацию, предоставив ему выбор самому решать, кем он себя позиционирует.

А вот дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло, похоже, передумала становиться мальчиком и наконец показала всему миру, что является очень красивой девушкой, взявшей лучшее от своих родителей.