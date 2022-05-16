13-річний син зірки "Крика" вийшов на червону доріжку в сукні та на підборах
Підліток уже давно відрощує волосся і носить сукні. Його батьки неодноразово критикувалися за такий підхід, однак вони не заважають синові в його виборі.
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54-річний американський актор Лів Шрайбер, найвідоміший глядачам за ролями у трьох перших частинах фільму жахів "Крик" і "Люди Ікс: Початок. Росомаха", вчинив фурор на червоній доріжці, з'явившись на прем'єрі четвертого сезону серіалу "Дуже дивні справи". Проте Мережу "підірвав" не сам актор, а його супутниця, точніше, супутник.
Разом із Лівом фотографам позував і його молодший 13-річний син Семюель Кай, якого акторові народила колега з цеху Наомі Воттс. Усе б нічого, якби не зовнішній вигляд підлітка, який приїхав на захід у короткій рожевій сукні та босоніжках. До того ж, у нього довге волосся, що робить його ще більш схожим на дівчину.
Користувачі соцмереж розкритикували Шрайбера за те, що він підтримав свого сина у такому виборі вбрання. Зі свого боку, Семюел давно носить сукні та ходить з довгим волоссям. Шрайбер неодноразово ділився знімками із сином, проте після критики підписників перестав це робити.
Про заручини з Наомі Воттс актор оголосив у 2006 році. Чи були вони одружені, невідомо, проте результатом цих стосунків стало народження Семюеля Кая та Олександра Піта, який на рік старший.
Раніше ми розповідали про те, що син іншої голлівудської суперзірки Шарліз Терон теж носить сукні. Йдеться про 10-річного Джексона. Мати не перешкоджає цьому і навіть всіляко заохочує таку гендерну ідентифікацію, надавши йому вибір самому вирішувати, ким він позиціонує.
А ось дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло, схоже, передумала ставати хлопчиком і нарешті показала всьому світу, що є дуже гарною дівчиною, яка взяла краще від своїх батьків.