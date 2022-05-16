13-річний син зірки "Крика" вийшов на червону доріжку в сукні та на підборах

Підліток уже давно відрощує волосся і носить сукні. Його батьки неодноразово критикувалися за такий підхід, однак вони не заважають синові в його виборі.

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54-річний американський актор Лів Шрайбер, найвідоміший глядачам за ролями у трьох перших частинах фільму жахів "Крик" і "Люди Ікс: Початок. Росомаха", вчинив фурор на червоній доріжці, з'явившись на прем'єрі четвертого сезону серіалу "Дуже дивні справи". Проте Мережу "підірвав" не сам актор, а його супутниця, точніше, супутник.

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Разом із Лівом фотографам позував і його молодший 13-річний син Семюель Кай, якого акторові народила колега з цеху Наомі Воттс. Усе б нічого, якби не зовнішній вигляд підлітка, який приїхав на захід у короткій рожевій сукні та босоніжках. До того ж, у нього довге волосся, що робить його ще більш схожим на дівчину.

[ + – ] Лів Шрайбер і його молодший син Семюел Кай Фото: Getty Images

Користувачі соцмереж розкритикували Шрайбера за те, що він підтримав свого сина у такому виборі вбрання. Зі свого боку, Семюел давно носить сукні та ходить з довгим волоссям. Шрайбер неодноразово ділився знімками із сином, проте після критики підписників перестав це робити.

Про заручини з Наомі Воттс актор оголосив у 2006 році. Чи були вони одружені, невідомо, проте результатом цих стосунків стало народження Семюеля Кая та Олександра Піта, який на рік старший.

[ + – ] Наомі Воттс із синами Семюелем Каєм та Олександром Пітом Фото: Naomi Watts/Instagram

Раніше ми розповідали про те, що син іншої голлівудської суперзірки Шарліз Терон теж носить сукні. Йдеться про 10-річного Джексона. Мати не перешкоджає цьому і навіть всіляко заохочує таку гендерну ідентифікацію, надавши йому вибір самому вирішувати, ким він позиціонує.

А ось дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло, схоже, передумала ставати хлопчиком і нарешті показала всьому світу, що є дуже гарною дівчиною, яка взяла краще від своїх батьків.