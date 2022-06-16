Наомі Воттс показала випускний сина Кая, який ходить у сукні

13-річний син Наомі та актора Лієва Шрабера закінчив середню школу

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53-річна акторка Наомі Воттс, зірка фільмів "Малхолланд-драйв" та "Кінг-Конг", показала фото з випускного вечора свого 13-річного сина Кая. Хлопчик уславився тим, що вже кілька років носить жіночий одяг та туфлі на підборах. Про це пише Daily Mail.

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Заради свята Наомі возз'єдналася зі своїм колишнім, актором Лієвом Шрайбером. Разом вони жили 11 років, так і не уклали шлюб і розлучилися у 2016 році. Але вони продовжують підтримувати дружні стосунки та часто проводять час разом зі своїми дітьми: синами Каєм та 14-річним Сашком.

[ + – ] Вся сім'я у зборі Фото: Instagram naomiwatts

В акторів вже нові партнери: Лієв зустрічається з моделлю Тейлор Нейсен, а Наомі — з актором Біллі Крудапом, зіркою фільму "Хранителі".

Кай на фото позував у білій сукні, з макіяжем та яскраво-жовтогарячим манікюром і виглядав дуже щасливим.

[ + – ] Наомі Воттс із сином Каєм Шрайбером Фото: Instagram naomiwatts [ + – ] Кай Шрайбер Фото: Instagram naomiwatts

Це не перша публічна поява Кая в сукні. У травні цього року він ходив із батьком на прем'єру четвертого сезону серіалу "Дивні дива" в рожевому мініплатті та босоніжках на підборах.

Наомі та Лієв не акцентують на зовнішньому вигляді свого сина. Відзначаючи його 13-й день народження кількома місяцями раніше, акторка лише виділила його "сміливість".

"Ми святкуємо твій розум, твій талант, твою дотепність і твою неймовірну сміливість сьогодні й щодня", — писала акторка.

Також вона говорила в інтерв'ю, що "хороші стосунки у сім'ї завжди були нашою кінцевою метою".

[ + – ] Наомі Воттс та Лієв Шрайбер з дітьми Фото: Instagram naomiwatts

Нагадаємо, в багатьох голлівудських зірок діти вбираються у сукні. Так, у акторки Шарліз Терон всиновлений син Джексон приміряє нові образи. А акторка Меган Фокс скаржилася, що її сина Ноа цькують у школі, коли він з'являється там у жіночому одязі.

А прийомний син Мадонни, 16-річний Девід Банда, часто позує в сукнях, копіюючи образи своєї знаменитої матері. Попдіва всіляко його підтримує та постить фото Девіда у своєму Instagram.