Наомі Воттс показала випускний сина Кая, який ходить у сукні
13-річний син Наомі та актора Лієва Шрабера закінчив середню школу
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53-річна акторка Наомі Воттс, зірка фільмів "Малхолланд-драйв" та "Кінг-Конг", показала фото з випускного вечора свого 13-річного сина Кая. Хлопчик уславився тим, що вже кілька років носить жіночий одяг та туфлі на підборах. Про це пише Daily Mail.
Заради свята Наомі возз'єдналася зі своїм колишнім, актором Лієвом Шрайбером. Разом вони жили 11 років, так і не уклали шлюб і розлучилися у 2016 році. Але вони продовжують підтримувати дружні стосунки та часто проводять час разом зі своїми дітьми: синами Каєм та 14-річним Сашком.
В акторів вже нові партнери: Лієв зустрічається з моделлю Тейлор Нейсен, а Наомі — з актором Біллі Крудапом, зіркою фільму "Хранителі".
Кай на фото позував у білій сукні, з макіяжем та яскраво-жовтогарячим манікюром і виглядав дуже щасливим.
Це не перша публічна поява Кая в сукні. У травні цього року він ходив із батьком на прем'єру четвертого сезону серіалу "Дивні дива" в рожевому мініплатті та босоніжках на підборах.
Наомі та Лієв не акцентують на зовнішньому вигляді свого сина. Відзначаючи його 13-й день народження кількома місяцями раніше, акторка лише виділила його "сміливість".
"Ми святкуємо твій розум, твій талант, твою дотепність і твою неймовірну сміливість сьогодні й щодня", — писала акторка.
Також вона говорила в інтерв'ю, що "хороші стосунки у сім'ї завжди були нашою кінцевою метою".
Нагадаємо, в багатьох голлівудських зірок діти вбираються у сукні. Так, у акторки Шарліз Терон всиновлений син Джексон приміряє нові образи. А акторка Меган Фокс скаржилася, що її сина Ноа цькують у школі, коли він з'являється там у жіночому одязі.
А прийомний син Мадонни, 16-річний Девід Банда, часто позує в сукнях, копіюючи образи своєї знаменитої матері. Попдіва всіляко його підтримує та постить фото Девіда у своєму Instagram.