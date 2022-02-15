Мадонна показала фото прийомного сина в сукні

Девід Банда позував у вбранні чирлідерки

63-річна Мадонна опублікувала нову порцію знімків, які викликали подив у фанатів. Вона сфотографувалася разом із прийомним сином Девідом Бандою, який вбрався в сукню учасниці групи підтримки та підписала знімки: "Це день сина!". Також співачка відвідала виставку свого старшого сина Рокко Річі.

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День усіх закоханих Мадонна провела не зі своїм бойфредом Ахалмаліком Вільямсом, а посвятила свято своїм дітям, а точніше, синам.

Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна та Девід Банда Фото: Instagram madonna

Спочатку вона позувала зі своїм прийомним 16-річним сином Девідом Бандою, якого колись усиновила в Малаві. Юнак з'явився поряд зі співачкою в дивному вбранні, яке складалося з сукні чирлідерки, пластикових ріжок і сітчастих рукавичок.

А потім поп-діва поїхала на персональну виставку свого старшого сина Рокко Річі, якого народила від британського режисера Гая Річі.

[ + – ] Рокко Річі за роботою Фото: Instagram madonna [ + – ] Мадонна біля картин сина

Довгий час мати та син не спілкувалися. Він навіть видалив усі свої сторінки в соцмережах, щоб Мадонна не знала, чим він займається, та не коментувала його пости. Рокко переїхав у Лондон до батька.

Утім, останнім часом, схоже, стосунки Рокко та Мадонни стали налагоджуватися – вони відпочивали разом у Альпах, і їх часто бачили разом на вечірках.

Але сторінки в соцмережах він так і не відновив. Нещодавно юнак спробував себе в модельному бізнесі та став серйозно займатися живописом.

Мадонна вже кілька разів писала в соцмережах, що дуже пишається сином.

Нагадаємо, раніше донька Мадонни, 25-річна Лурдес, знялася для рекламної кампанії спідньої білизни співачки Ріанни.

Усього в співачки шестеро дітей: двоє рідних і четверо прийомних. Крім Девіда, в Малаві вона удочерила Мерсі, якій нещодавно виповнилося 16 років, і дев'ятирічних близнюків Естер і Стеллу.