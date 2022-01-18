Дочка Мадонни знялася у відвертій рекламі спідньої білизни від Ріанни

Лурдес Леон позувала в кампейні бренду білизни Savage x Fenty.

Ріанна та дочка Мадонни Лурдес Леон знялися в новій кампанії бренду білизни Savage x Fenty, який належить співачці. Про це пише Paper Mag.

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Дочка Мадонни, Лурдес Леон, продовжує свою модельну кар'єру та співпрацю з Ріанною, чий білизняний бренд Savage x Fenty стає все більш популярним.

[ + – ] Рекламні фото для Savage x Fenty Фото: Instagram/badgalriri

Нову фотосесію приурочили до Дня святого Валентина. У фотосесії також взяли участь Тесс Макміллан, Кванна Чейсінгхорс, яку наприкінці минулого року назвали головною висхідною зіркою серед моделей та інші. Нову кампанію Ріанна назвала Love On The Edge ("Любов на межі").

[ + – ] Рекламні фото для Savage x Fenty Фото: Instagram/badgalriri

Співпрацювати з брендом співачки Лурдес розпочала минулого року, коли взяла участь у показі марки. Причому показ ексклюзивно транслювався на Amazon Prime Video, а в шоу взяли участь такі зірки подіуму, як Ірина Шейк, сестри Хадід та Емілі Ратаковскі.

За музичний супровід відповідали Ріккі Мартін, Еріка Баду та сама Ріанна.

А цього року вже відкриється перший магазин бренду у Лас-Вегасі.

[ + – ] Ріанна для Savage x Fenty

Нагадаємо, 25-річна Лурдес Леон — дочка Мадонни та танцюриста Карлоса Леона. Пара розлучилася незабаром після народження дівчинки.

Лурдес в інтерв'ю розповідала, що з юності хотіла вирватись з-під контролю владної матері і тому сама оплачує свої витрати. Вона зізналася, що поки що не замислювалася про заміжжя і про народження дітей, а вільний час витрачає на заняття йогою та подорожі. А розслабляється завдяки курінню марихуани.

Її засмучують негативні відгуки в соцмережах, а тому, опублікувавши чергову відверту фотосесію, вона закрила коментарі.