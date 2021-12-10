Дочка Мадонни знялася в провокативній фотосесії та закрила коментарі в Instagram

Дівчина вже неодноразово стикалася з критикою знімків на свою адресу, тому відключила можливість коментарів у соцмережі, щоб не читати хейтерів.

25-річна модель Лурдес Леон, яка є старшою рідною дочкою американської співачки Мадонни, не менше своєї матері любить епатувати публіку, знімаючись у відвертих фотосесіях. Кадрами з останньої для журналу Paper Magazine дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках дочка поп-ікони позує в образах із 90-х років минулого століття. На ній – яскраві та дуже короткі топи, сукні та спідниці, які практично нічого не приховують, ботфорти, мінібікіні та відверті пози.

Макіяж моделі виконаний із акцентом на очах і губах, а волосся, замість чорного, стало світлим, а на інших фото – рудим.

Автором ідеї та зйомок став стиліст Індіана Піорек, на сторінці якого в соцмережі – маса фотографій у тому самому стилі, у якому знімалася Лурдес.

Після публікації знімком у соцмережі дівчина закрила коментарі, оскільки користувачам не сподобалися знімки, багато з яких видалися публіці вульгарними.

[ + – ] Лурдес Леон

Ба більше, фоловери відразу ж провели паралелі з недавньою фотосесією 63-річної мадонни в панчохах, спідній білизні та навіть без бюстгальтера, яку висміяв навіть репер 50 Cent. Щоправда, потім він вибачився за свою критику.

Батьком Лурдес є кубинець Карлос Леон, чоловік високого зросту (188 см) та яскравої зовнішності. Він розлучився з Мадонною через сім місяців після народження дочки, проте продовжував підтримувати її та брати участь у вихованні дитини.

Лурдес – модель, яка сповідує бодіпозитив таінатуральну красу. Вона демонстративно не голить пахви, чим часто шокує публіку. У лютому 2021 року вона стала обличчям весняної колекції Marc Jacobs – бренду, з яким тісно пов'язана Мадонна.

Фотосесія для Paper Magazine – не перша з відвертих для Лурдес. У травні вона вже знялася в схожому проекті, який також викликав критику.