Еліна Світоліна показала рідкісний кадр дворічної доньки (фото)
Скай народилася в жовтні 2022 року. Наразі вона єдина дитина української тенісистки та французького тенісиста Гаеля Монфіса.
30-річна українська тенісистка Еліна Світоліна показала рідкісний кадр дворічної доньки Скай. Знімком спортсменка поділилася в Instagram.
Одеситка приховує обличчя єдиної дитини, тому цього разу знову його не показала публіці. Маленька Скай стояла біля домашнього улюбленця. Біля дівчинки також була біла іграшкова машинка.
Скай була одягнена в рожевий костюмчик, а на волоссі доньки Еліни Світоліної красувався бантик у тон.
Батько дівчинки — французький тенісист Гаель Монфіс.
Скай народилася в жовтні 2022 року.
"З 2-им днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш — наша найбільша пригода", — привітала Еліна Світоліна доньку з 2-м днем народження.
Українська тенісистка та Гаель Монфіс одружилися влітку 2021 року. Церемонія пройшла у Швейцарії: спочатку французький тенісист та одеситка розписалися в Неоні, а потім вирушили на святкову вечірку до готелю Four Seasons.
Про роман пари тенісистів стало відомо у 2019 році. Через два роки француз зробив пропозицію Еліні Світоліній.
Нагадаємо, Еліна Світоліна зіграла на Вімблдоні з чорною стрічкою через обстріл України.
Також Фокус писав про третю річницю одруження Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса.