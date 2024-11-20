Еліна Світоліна показала рідкісний кадр дворічної доньки (фото)

Скай народилася в жовтні 2022 року. Наразі вона єдина дитина української тенісистки та французького тенісиста Гаеля Монфіса.

30-річна українська тенісистка Еліна Світоліна показала рідкісний кадр дворічної доньки Скай. Знімком спортсменка поділилася в Instagram.

Одеситка приховує обличчя єдиної дитини, тому цього разу знову його не показала публіці. Маленька Скай стояла біля домашнього улюбленця. Біля дівчинки також була біла іграшкова машинка.

Скай була одягнена в рожевий костюмчик, а на волоссі доньки Еліни Світоліної красувався бантик у тон.

Батько дівчинки — французький тенісист Гаель Монфіс.

Донька Еліни Світоліної

Скай народилася в жовтні 2022 року.

"З 2-им днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш — наша найбільша пригода", — привітала Еліна Світоліна доньку з 2-м днем народження.

Українська тенісистка та Гаель Монфіс одружилися влітку 2021 року. Церемонія пройшла у Швейцарії: спочатку французький тенісист та одеситка розписалися в Неоні, а потім вирушили на святкову вечірку до готелю Four Seasons.

Про роман пари тенісистів стало відомо у 2019 році. Через два роки француз зробив пропозицію Еліні Світоліній.

Нагадаємо, Еліна Світоліна зіграла на Вімблдоні з чорною стрічкою через обстріл України.

Також Фокус писав про третю річницю одруження Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса.