Еліна Світоліна показала рідкісні кадри доньки в її другий день народження (фото)

Скай народилася в жовтні 2022 року. Батьки вирішили не показувати її обличчя на широкий загал.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна відзначила другий день народження доньки Скай. Сімейними кадрами спортсменка поділилася в Instagram.

"З 2-им днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш — наша найбільша пригода", — написала Еліна Світоліна.

На святковому фото уродженка Одеси позувала зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, який тримав на руках маленьку іменинницю.

Еліна Світоліна з родиною

Зокрема, одеситка показала селфі зі Скай і її святковий торт. Цікаво, що десерт був прикрашений жовто-блакитними літерами.

Еліна Світоліна з донькою Фото: instagram.com/elisvitolina Святковий торт Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися влітку 2021 року. Церемонія пройшла у Швейцарії: спочатку французький тенісист та українка розписалися в Неоні, а потім вирушили на святкову вечірку до готелю Four Seasons.

Про роман Світоліної та Монфіса стало відомо у 2019 році. Через два роки французький спортсмен зробив пропозицію обраниці.

15 жовтня 2022 року Еліна Світоліна народила доньку Скай, яка стала її першою дитиною.

Нагадаємо, Еліна Світоліна зіграла на Вімблдоні з чорною стрічкою через обстріл України.

Також Фокус писав про третю річницю одруження Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса.