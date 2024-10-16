Элина Свитолина показала редкие кадры дочери в ее второй день рождения (фото)

Скай родилась в октябре 2022 года. Родители решили пока не показывать ее лицо на широкую публику.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина отметила второй день рождения дочери Скай. Семейными кадрами спортсменка поделилась в Instagram.

"С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь — наше самое большое приключение", — написала Элина Свитолина.

На праздничном фото уроженка Одессы позировала со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, который держал на руках маленькую именинницу.

Элина Свитолина с семьей

В частности, одесситка показала селфи со Скай и ее праздничный торт. Интересно, что десерт был украшен желто-голубыми буквами.

Элина Свитолина с дочкой Фото: instagram.com/elisvitolina Праздничный торт Фото: instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина и Гаэль Монфис поженились летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии: сначала французский теннисист и украинка расписались в Неоне, а затем отправились на праздничную вечеринку в отель Four Seasons.

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. Через два года французский спортсмен сделал предложение избраннице.

15 октября 2022 года Элина Свитолина родила дочь Скай, которая стала ее первым ребенком.

Напомним, Элина Свитолина сыграла на Уимблдоне с черной лентой из-за обстрела Украины.

Также Фокус писал о третьей годовщине бракосочетания Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.