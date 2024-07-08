Еліна Світоліна зіграла на Вімблдоні з чорною стрічкою через обстріл України (фото)

Українка здобула перемогу в поєдинку з китаянкою Ван Сіньюй. У цей день росіяни вчергове атакували міста України, внаслідок чого загинули понад 30 людей.

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Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла на матч четвертого кола Вімблдону проти китаянки Ван Сіньюй з чорною стрічкою через масований обстріл України зранку 8 липня 2024. Про це повідомила організація Ukrainian Tennis.

Уродженка Одеси здобула перемогу в поєдинку у Лондоні, на якому продемонструвала увагу до подій в Україні.

"Еліна Світоліна виходить до чвертьфіналу на Вімблдоні, за 55 хвилин обігравши Ван Сіньюй з рахунком 6:2, 6:1. Українка проведе 11-й чвертьфінал на турнірах Grand Slam, зокрема третій на британському "мейджорі", де її найкращим результатом є півфінал 2019 року та минулого сезону", — зазначили в Ukrainian Tennis.

Наступною суперницею української тенісистки буде казахська чемпіонка Вімблдону-2022 Олена Рибакіна.

Еліна Світоліна Фото: Getty Images

Обстріл України 8 липня

ЗС РФ після дитячої лікарні "Охматдит" атакували медичний центр у Києві. За даними рятувальників, йдеться про будівлю в Дніпровському районі столиці. Унаслідок цього загинули 4 людини, а ще кілька дістали травми. Наразі в Києві відомо про 22 загиблих та близько сотні постраждалих.

Окрім столиці, під масований обстріл потрапили Кривий Ріг, Дніпро, Покровськ. У Кривому Розі 10 загиблих і 48 поранених. У Дніпрі відомо про одного загиблого і 12 поранених. У Покровську — про трьох загиблих.

Нагадаємо, росіяни влучили ракетою по лікарні "Охматдит" прямим наведенням.

Також Фокус писав про те, що ЗС РФ запустили по Україні понад 40 ракет різних типів.