Элина Свитолина показала редкий кадр двухлетней дочери (фото)

Скай родилась в октябре 2022 года. Сейчас она единственный ребенок украинской теннисистки и французского теннисиста Гаэля Монфиса.

30-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина показала редкий кадр двухлетней дочери Скай. Снимком спортсменка поделилась в Instagram.

Одесситка скрывает лицо единственного ребенка, поэтому в этот раз снова его не показала публике. Маленькая Скай стояла возле домашнего любимца. Возле девочки также была белая игрушечная машинка.

Скай была одета в розовый костюмчик, а на волосах дочери Элины Свитолиной красовался бантик в тон.

Отец девочки — французский теннисист Гаэль Монфис.

Дочь Элины Свитолиной

Скай родилась в октябре 2022 года.

"С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь — наше самое большое приключение", — поздравила недавно Элина Свитолина дочь со 2-м днем рождения.

Украинская теннисистка и Гаэль Монфис поженились летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии: сначала французский теннисист и одесситка расписались в Неоне, а затем отправились на праздничную вечеринку в отель Four Seasons.

О романе пары теннисистов стало известно в 2019 году. Через два года француз сделал предложение Элине Свитолиной.

Напомним, Элина Свитолина сыграла на Уимблдоне с черной лентой из-за обстрела Украины.

Также Фокус писал о третьей годовщине бракосочетания Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.