Элина Свитолина показала редкий кадр двухлетней дочери (фото)
Скай родилась в октябре 2022 года. Сейчас она единственный ребенок украинской теннисистки и французского теннисиста Гаэля Монфиса.
30-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина показала редкий кадр двухлетней дочери Скай. Снимком спортсменка поделилась в Instagram.
Одесситка скрывает лицо единственного ребенка, поэтому в этот раз снова его не показала публике. Маленькая Скай стояла возле домашнего любимца. Возле девочки также была белая игрушечная машинка.
Скай была одета в розовый костюмчик, а на волосах дочери Элины Свитолиной красовался бантик в тон.
Отец девочки — французский теннисист Гаэль Монфис.
Скай родилась в октябре 2022 года.
"С 2-ым днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь — наше самое большое приключение", — поздравила недавно Элина Свитолина дочь со 2-м днем рождения.
Украинская теннисистка и Гаэль Монфис поженились летом 2021 года. Церемония прошла в Швейцарии: сначала французский теннисист и одесситка расписались в Неоне, а затем отправились на праздничную вечеринку в отель Four Seasons.
О романе пары теннисистов стало известно в 2019 году. Через два года француз сделал предложение Элине Свитолиной.
Напомним, Элина Свитолина сыграла на Уимблдоне с черной лентой из-за обстрела Украины.
Также Фокус писал о третьей годовщине бракосочетания Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса.