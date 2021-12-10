Дочь Мадонны снялась в провокативной фотосессии и закрыла комментарии в Instagram

Девушка уже не раз сталкивалась с критикой снимков в свой адрес, поэтому отключила возможность комментариев в соцсети, чтобы не читать хейтеров.

25-летняя модель Лурдес Леон, которая является старшей родной дочерью американской певицы Мадонны, не меньше своей матери любит эпатировать публику, снимаясь в откровенных фотосессиями. Кадрами из последней для журнала Paper Magazine девушка поделилась и на своей странице в Instagram.

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На снимках дочь поп-иконы позирует в образах из 90-ых годов прошлого столетия. На ней – обтягивающие яркие и очень короткие топы, платья и юбки, которые практически ничего не скрывают, ботфорты, мини-бикини и откровенные позы.

Макияж модели выполнен с акцентом на глаза и губы, а волосы, вместо черных, стали светлыми, а на других фото – рыжими.

Автором идеи и съемок стал стилист Индиана Пиорек, на странице которого в соцсети – масса фотографий в том же стиле, в котором снималась Лурдес.

После публикации снимкой в соцсети девушка закрыла комментарии, поскольку пользователям не понравились снимки, многие из которых показались публике вульгарными.

[ + – ] Лурдес Леон

Более того, фолловеры сразу же провели параллели с недавней фотосессией 63-летней мадонны в чулках, нижнем белье и даже без бюстгальтера, которую высмеял даже рэпер 50 Cent. Правда, затем он извинился за свою критику.

Отцом Лурдес является кубинец Карлос Леон, мужчина высокого роста (188 см) и яркой внешности. Он расстался с Мадонной через семь месяцев после рождения дочери, однако продолжал поддерживать ее и участвовать в воспитании ребенка.

Лурдес – модель, исповедующая бодипозитив и натуральную красоту. Она демонстративно не бреет подмышки, чем часто шокирует публику. В феврале 2021 года она он стала лицом весенней коллекции Marc Jacobs – бренда, с которым тесно связана Мадонна.

Фотосессия для Paper Magazine – не первая из откровенных для Лурдес. В мае она уже снялась в похожем проекте, который тоже вызвал критику.