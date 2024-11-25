Сьюки Уотерхаус впервые показала лицо дочери от Роберта Паттинсона (фото)

Сбюки и ее возлюбленный, актер Роерт Паттинсон держат свою личную жизнь подальше от любопытных глаз. Они до сих пор не раскрыли имени своей дочери.

32-летняя невеста британского актера Роберта Паттинсона, певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая восемь месяцев назад родила своему возлюбленному дочь, впервые прогулялась по улице, не пряча от посторонних людей лицо девочки, пишет Daily Mail. Соответствующие фото молодой мамы уже появились в сети.

Уотерхаус гуляла с малышкой в популярном районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе.

Девочка, имя которой пара не назвала публике до сих пор, сидела в черном слинге. Сьюки же выглядела радостной и ничем не отличалась от других прохожих.Она вышла гулять в свободном светло-коричневом свитере в сочетании с расклешенными черными брюками, штанины которых волочились по земле.

Свой образ она завершила спортивными сине-желтыми кроссовками Adidas.

Сьюки, которая сначала проявила себя как востребованная модель, а затем перешла на актерскую и певческую карьеру, рассказала в своей августовской истории для британского Vogue, что они с Робертом Паттинсоном познакомились в 2018 году во время вечера знаменитых игр в Лос-Анджелесе.

Актеры играли в игру "Оборотень", разновидность социальной дедуктивной игры "Мафия", с группой звезд, среди которых были Аль Пачино и супружеская пара Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Характер игры, относящийся к звездам первой величины, заставлял их чувствовать себя не на своем месте, но это удобно сблизило их.

"Я думаю, что мы оба испытываем одинаковую легкую неловкость", — призналась она, добавив, что они "начали хихикать над абсурдностью всего этого".

Несмотря на то, что они даже не знали друг друга, они так подружились, что это нарушило тишину, заставив режиссера, который играл, "разлучить" их.

Следующая их встреча состоялась спустя более полугода, а об их романе заговорили, когда они целовались и обнимались на прогулке в Лондоне в конце июля 2018 года.

Несмотря на всю свою публичность, ни Роберт, ни Сьюки не раскрывают свою личную жизнь, предпочитая держать все подальше от СМИ. Только в декабре 2022 года они дебютировали на красной дорожке как пара, посетив показ мод Dior в Египте, а в мае следующего года вместе прибыли на Met Gala 2023.

О своей беременности Сьюки впервые заявила в ноябре прошлого года на музыкальном фестивале Corona Capital 2023 в Мехико.

"Я подумала, что надену сегодня что-нибудь блестящее, потому что подумала, что это может отвлечь вас от чего-то еще, что у меня происходит. Не уверена, что это работает", – поддразнила она публику, указывая на свой живот.

Месяц спустя Уотерхаус была сфотографирована с обручальным кольцом, а в марте 2024-го у них родилась дочь.

Сьюки появилась с дочерью в своем клипе

В июле Сьюки вместе с трехлетней дочерью появилась на обложке глянца, но не стала показывать лицо дочери.

Ранее Фокус писал, что Сьюки Уотерхаус показала фигуру спустя четыре месяца после родов.