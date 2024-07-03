Сьюки Уотерхаус снялась с трехмесячной дочерью для обложки журнала (фото, видео)

Актриса примерила много роскошных нарядов и рассказала об опыте материнства.

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32-летняя английская модель, певица и актриса Сьюки Уотерхаус, которая три месяца назад родила дочь от своего жениха Роберта Паттинсона, стала героиней августовского номера Vogue, появившись на обложке журнала с малышкой на руках. Знаменитость также поговорила с журналистами, рассказав о материнстве.

Мать с дочерью позируют на фоне тропического пейзажа. На Сьюки – пальто с бахромой от Bottega Veneta. Она прижимает дочь к груди, а ее рука – на затылке у девочки.

На втором снимке молодая мама одета в длинное золотистое платье и держит на руках обнаженную маленькую дочку, глядя в камеру. Девочка родилась всего через два дня после того, как Уотерхаус закончила свой новый альбом "Memoir of a Sparklemuffinʼ.

По словам девушки, она и 38-летний жених Роберт Паттинсон знали, что готовы стать родителями, когда звезда забеременела.

"Нет, мы действительно планировали. Однажды мы посмотрели друг на друга и сказали: "Что ж, все готово", – вспоминает Сьюки.

Еще на одном фото актриса выглядит роскошно, надев объемное белое тюлевое платье с эффектной коричневой отделкой из искусственного меха, под которым видно белое боди. Другой кадр показывает звезду в кружевном черном наряде.

В марте у Уотерхаус и Паттинсон приветствовали первенца. Вскоре после рождения дочери актриса откровенно рассказала о том, как она себя чувствует, вступая в "четвертый триместр".

В апреле модель поделилась в своем Instagram серией зеркальных селфи в открытом кардигане с обнаженным животом в послеродовом нижнем белье Frida Mom и бюстгальтере без косточек.

"Четвертый триместр был… унизительным! Послеродовой период был наполнен волнующей радостью, столько смеха, слез, столько гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и грацией, которые я проявила к себе в этот период восстановления", – написала она.

Во время своего выступления на фестивале Coachella в апреле Уотерхаус объявила, что месяцем ранее у нее родилась дочь.

"Я не знаю, знают ли некоторые из вас, но недавно в моей жизни произошли большие перемены, произошли некоторые довольно важные события. Я люблю удивительных женщин, и мне очень повезло, что у меня появилась своя маленькая удивительная женщина, и я встретила любовь всей своей жизни", – сказала певица со сцены.

Звезда фильма "Бэтмен" и его избранница встречаются с 2018 года. Они познакомились на вечере игр в Лос-Анджелесе, куда их пригласили друзья. Влюбленные мало говорят о своих отношениях и редко появляются вместе на публике, держа историю своей личной жизни подальше от камер и вопросов журналистов. Недавно в СМИ появились слухи, что Роберт и Сьюки поженились.

Ранее Фокус писал, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые как пара посетили Met Gala.