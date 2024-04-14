Девушка Роберта Паттинсона рассекретила пол их первенца, который недавно появился на свет

О рождении первенца у Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона стало известно в конце марта.

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32-летняя английская певица и модель Сьюки Уотерхаус рассекретила пол своего ребенка от Роберта Паттинсона. Об этом она рассказала во время выступления на музыкально-художественном фестивале Coachella Valley в Палм-Спрингс, Калифорния, пишет издание today.com.

"Я не знаю, знает ли кто-то из вас, но недавно в моей жизни произошли большие перемены, произошли довольно большие события. Я люблю удивительных женщин, и мне очень повезло иметь собственную маленькую удивительную девушку и встретить любовь всей моей жизни", — сказала Сьюки.

Жизнь Уотерхаус сильно изменилась с тех пор, как она стала матерью. 8 апреля звезда "Дейзи Джонс и Шестеро" показала, насколько изменилось ее тело с момента рождения ребенка.

В своей подписи новоиспеченная мама написала, что гордится "добротой и утонченностью", которую она проявила после родов.

"Четвертый триместр был... унизительным! Послеродовой период был наполнен волнующей радостью, столько смеха, слез, столько гормонов!" — написал Уотерхаус.

"Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и лаской, которую я отдала себе в течение этого периода восстановления", — добавила она.

Фотография Уотерхаус появилось лишь через несколько дней после того, как она опубликовала в Интернете первую фотографию своего ребенка с Паттинсоном.

4 апреля Уотерхаус опубликовала в Instagram фото, на котором она держит ребенка на руках. Она подписала снимок "Добро пожаловать в мир, ангел", добавив эмодзи-сердце.

Уотерхаус вместе с Паттинсоном несколько лет, и пара дебютировала на красной дорожке в декабре 2022 года. Их видели вместе с 2018 года. В ноябре 2023 года Уотерхаус впервые намекнула на свою беременность во время музыкального фестиваля Corona Capital в Мехико.

"Сегодня я решила надеть что-то особенно блестящее, потому что думала, что это может отвлечь вас от чего-то другого, что происходит", — сказала она на сцене, одетая в розовое мини-платье.

Когда поклонники болели за нее, Уотерхаус повернулся в сторону и сказал: "Я не уверен, работает ли это".

Затем актер и певица показала свою детскую шишку, когда посетила церемонию Эмми в январе.

Во время разговора с Лаверн Кокс, которая вела E! В тот вечер на красной дорожке новостей Уотерхаус сказала, что ей пришлось внести некоторые изменения в свое платье, чтобы она могла ему правильно сидеть.

Напомним, ранее мы писали, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями.