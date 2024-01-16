Беременная невеста Роберта Паттинсона вышла на красную дорожку (фото)

Сьюки Уотерхаус посетила церемонию "Эмми". Беременная первенцем звезда выбрала эффектный наряд.

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32-летняя английская певица и модель Сьюки Уотерхаус привлекла внимание публики в потрясающем красном платье, когда она появилась на церемонии вручения премии "Эмми". Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость, которая ждет первенца от своего жениха Роберта Паттинсона, 37, выглядела роскошно, когда она присоединилась к другим звездам в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Сьюки продемонстрировала свой заметно округлый живот в длинном красном платье с обнаженной спиной и объемной юбкой с огромным бантом на талии.

Певица, которая должна родить первенца весной 2024 года, выбрала минимальные аксессуары во время своего гламурного выхода.

Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Она носила серебряные украшения на безымянном пальце после того, как вызвала слухи о помолвке, продемонстрировав роскошное бриллиантовое кольцо на левой руке во время последних появлений.

Уотерхаус начала встречаться с Робертом Паттинсоном в 2018 году, и она подтвердила, что беременна от актера в ноябре 2023 года во время своего концерта. Ребенок станет первым для обоих.

Напомним, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус планируют пожениться.

Также Фокус писал о помолвочном кольце, которое показала беременная Сьюки Уотерхаус.