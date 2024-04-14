Дівчина Роберта Паттінсона розсекретила стать їх первістка, який нещодавно з'явився на світ

Про народження первістка у Сьюкі Вотерхаус та Роберта Паттінсона стало відомо наприкінці березня.

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32-річна англійська співачка та модель Сьюкі Вотерхаус розсекретила стать своєї дитини від Роберта Паттінсона. Про це вона розповіла під час виступу на музично-мистецькому фестивалі Coachella Valley в Палм-Спрінгс, Каліфорнія, пише видання today.com.

"Я не знаю, чи хтось із вас знає, але нещодавно в моєму житті відбулися великі зміни, відбулися досить великі події. Я люблю дивовижних жінок, і мені дуже пощастило мати власну маленьку дивовижну дівчину і зустріти кохання всього мого життя", — сказала Сьюкі.

Життя Вотерхаус сильно змінилося відтоді, як вона стала матір'ю. 8 квітня зірка "Дейзі Джонс і Шестеро" показала, наскільки змінилося її тіло з моменту народження дитини.

У своєму підписі новоспечена мама написала, що пишається "добротою та витонченістю", яку вона проявила після пологів.

"Четвертий триместр був… принизливим! післяпологовий період був наповнений хвилюючою радістю, стільки сміху, сліз, стільки гормонів!" – написав Вотерхаус.

"Я пишаюся всім, чого досягло моє тіло, і пишаюся добротою та ласкою, яку я віддала собі протягом цього періоду відновлення", — додала вона.

Світлина Вотерхаус з’явилося лише через кілька днів після того, як вона опублікувала в інтернеті першу фотографію своєї дитини з Паттінсоном.

4 квітня Вотерхаус опублікувала в Instagram фото, на якому вона тримає дитину на руках. Вона підписала знімок "Ласкаво просимо у світ, ангеле", — додавши емодзі-серце.

Вотерхаус разом з Паттінсоном кілька років, і пара дебютувала на червоній доріжці в грудні 2022 року. Їх бачили разом з 2018 року. У листопаді 2023 року Вотерхаус вперше натякнула на свою вагітність під час музичного фестивалю Corona Capital у Мехіко.

"Сьогодні я вирішила одягнути щось особливо блискуче, тому що думала, що це може відволікти вас від чогось іншого, що відбувається", — сказала вона на сцені, одягнена в рожеву мінісукню.

Коли шанувальники вболівали за неї, Вотерхаус повернулася вбік і сказала: "Я не впевнений, чи це працює".

Потім актор і співачка показала свою дитячу шишку, коли відвідала церемонію Еммі в січні.

Під час розмови з Лаверн Кокс, яка вела E! Того вечора на червоній доріжці новин Вотерхаус сказала, що їй довелося внести деякі зміни у свою сукню, щоб вона могла в ній правильно сидіти.

Нагадаємо, раніше ми писали, Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус стали батьками.