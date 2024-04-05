Дівчина Роберта Паттінсона показала перше фото з їхнім первістком

Про народження малюка стало відомо в березні 2024 року. Втім, стать, імʼя та дата народження залишаються загадкою.

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32-річна англійська акторка Сьюкі Вотергаус підтвердила народження первістка від нареченого Роберта Паттінсона, 37. Знімком молода мама поділилася в Instagram.

Кохана зірки "Сутінок" опублікувала в соцмережі першу фотографію, на якій вона тримає свого маленького спадкоємця.

"Ласкаво просимо у світ, ангеле", — написала Сьюкі.

На фотографії видно, як співачка колише закутане немовля, чиє ім’я, стать і дата народження досі невідомі, стоячи перед вікном на вулиці.

Сьюкі Вотергаус з дитиною

"Вітаю, люба! Так рада за вас обох!" — написала в коментарях Періс Гілтон, яка вже є мамою двох дітей.

Сьюкі Вотергаус

Про народження первістка Роберта Паттінсона стало відомо в березні 2024 року, коли зіркову пару помітили на прогулянці з візочком.

Про стосунки актора та співачки відомо з 2018 року. Здебільшого вони тримали свій роман подалі від уваги публіки. Лише наприкінці 2022 року вони офіційно вийшли у світ.

Сьюкі Вотергаус та Роберт Паттінсон Фото: Getty

Вотергаус оголосила про свою вагітність на фестивалі Corona Capital у Мехіко в листопаді 2023, де вона продемонструвала помітно округлений живіт.

Нагадаємо, яку роль ненавидить Роберт Паттінсон.

Також Фокус писав про плани Роберта Паттінсона та Сьюкі Вотергаус одружитися.