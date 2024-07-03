Сьюкі Вотергауз знялася з тримісячною донькою для обкладинки журналу (фото, відео)

Акторка приміряла багато розкішного вбрання і розповіла про досвід материнства.

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32-річна англійська модель, співачка й акторка Сьюкі Вотергаус, яка три місяці тому народила доньку від свого нареченого Роберта Паттінсона, стала героїнею серпневого номера Vogue, з'явившись на обкладинці журналу з малятком на руках. Знаменитість також поговорила з журналістами, розповівши про материнство.

Мати з дочкою позують на тлі тропічного пейзажу. На Сьюкі — пальто з бахромою від Bottega Veneta. Вона притискає доньку до грудей, а її рука — на потилиці у дівчинки.

На другому знімку молода мама одягнена в довгу золотисту сукню і тримає на руках оголену маленьку доньку, дивлячись у камеру. Дівчинка народилася всього через два дні після того, як Вотергаус закінчила свій новий альбом "Memoir of a Sparklemuffinʼ.

За словами дівчини, вона і 38-річний наречений Роберт Паттінсон знали, що готові стати батьками, коли зірка завагітніла.

"Ні, ми дійсно планували. Одного разу ми подивилися один на одного і сказали: "Що ж, усе готово", — згадує Сьюкі.

Ще на одному фото акторка має розкішний вигляд, одягнувши об'ємну білу тюлеву сукню з ефектною коричневою обробкою зі штучного хутра, під якою видно біле боді. Інший кадр показує зірку в мереживному чорному вбранні.

У березні у Вотергаус і Паттінсона вітали первістка. Незабаром після народження доньки актриса відверто розповіла про те, як вона почувається, вступаючи в "четвертий триместр".

У квітні модель поділилася у своєму Instagram серією дзеркальних селфі у відкритому кардигані з оголеним животом у післяпологовій спідній білизні Frida Mom і бюстгальтері без кісточок.

"Четвертий триместр був... принизливим! Післяпологовий період був наповнений хвилюючою радістю, стільки сміху, сліз, стільки гормонів! Я пишаюся всім, чого досягло моє тіло, і пишаюся добротою і грацією, які я проявила до себе в цей період відновлення", — написала вона.

Під час свого виступу на фестивалі Coachella у квітні Вотергаус оголосила, що місяцем раніше в неї народилася донька.

"Я не знаю, чи знають деякі з вас, але нещодавно в моєму житті відбулися великі зміни, відбулися деякі досить важливі події. Я люблю дивовижних жінок, і мені дуже пощастило, що у мене з'явилася своя маленька дивовижна жінка, і я зустріла кохання всього свого життя", — сказала співачка зі сцени.

Зірка фільму "Бетмен" і його обраниця зустрічаються з 2018 року. Вони познайомилися на вечорі ігор у Лос-Анджелесі, куди їх запросили друзі. Закохані мало говорять про свої стосунки і рідко з'являються разом на публіці, тримаючи історію свого особистого життя подалі від камер і запитань журналістів. Нещодавно в ЗМІ з'явилися чутки, що Роберт і Сьюкі одружилися.

Раніше Фокус писав, що Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотергаус вперше як пара відвідали Met Gala.