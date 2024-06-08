Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус одружилися, — ЗМІ

Пара вже стала батьками, проте тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки. Вони зустрічаються з 2018 року.

38-річний англійський актор Роберт Паттінсон таємно одружився зі своєю дівчиною, 32-річною Сьюкі Вотергаус. Про це пише In Touch.

Це було таємне скромне весілля, яке відбулося кілька місяців тому, і, за словами інсайдера, зірка "Сутінок" змінив свою особистість після того, як він зустрівся з мамою його дитини.

"Вершиною цієї трансформації стало те, що вони нарешті почали серйозно ставитися до створення сім’ї та проведенням решти життя разом. Офіційне PR-оголошення чи ні, Роб і Сьюкі — подружня пара", — зазначило джерело.

Інсайдер додав, що актор та співачка не провели жодної ночі окремо з тих пір, як народилася їхня перша спільна дитина.

Дівчинка, імʼя якої не розголошується, зʼявилася на світ у березні 2024 року.

Сьюкі Вотергаус з донькою

Подружню пару вже кілька разів помічали на сімейних прогулянках з немовлям.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус з дитиною

Зірка фільму "Бетмен" та його обраниця зустрічаються з 2018 року. Вони мало говорять про свої стосунки та рідко зʼявляються разом на публіці, тримаючи історію свого особистого життя подалі від камер та запитань журналістів.

Лише наприкінці 2022 року пара вперше офіційно зʼявилася на публіці.

Нагадаємо, як змінилося тіло Сьюкі Вотергаус після народження дитини.

Також Фокус писав про вихід вагітної Сьюкі Вотергаус на червону доріжку.