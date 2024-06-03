Після народження дитини: Роберта Паттінсона помітили на побаченні з дівчиною (фото)

Первісток Сьюкі Вотергаус та зірки "Сутінок" зʼявився на світ у березні 2024 року. Пара тримає своє особисте життя подалі від уваги публіки.

38-річний англійський актор Роберт Паттінсон вирушив на побачення зі своєю дівчиною, 32-річною співачкою Сьюкі Вотергаус, після того, як пара вперше стала батьками. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості насолоджувалися вечерею в Chateau Marmont в Лос-Анджелесі.

Сьюкі, яка в березні 2024 народила первістка від зірки "Сутінок", підкреслила фігуру в білому топі в рубчик і поєднала його з парою світло-блакитних джинсів. Молода мама також продемонструвала чорну шкіряну байкерську куртку, а свої речі носила в чорній сумочці. Зокрема, співачка взула пару лоферів.

Тим часом Паттінсон був в однотонній футболці з малюнком і коричневій шкіряній куртці. Актор поєднав футболку з темно-синіми джинсами вільного крою, кепкою та взув кросівки.

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус

Про стосунки Роберта та Сьюкі відомо з 2018 року. Здебільшого вони тримали свій роман подалі від уваги публіки. Лише наприкінці 2022 року закохані офіційно вийшли у світ. Навесні 2024 року Вотергаус народила доньку своєму коханому. Ходили чутки про заручини пари, проте офіційно вони не коментують своє особисте життя.

До цього актор зустрічався з Крістен Стюарт — своєю колегою з франшизи "Сутінки".

Сьюкі Вотергаус з дитиною

Нагадаємо, як змінилося тіло Сьюкі Вотергаус після народження первістка.

Також Фокус писав про деталі щодо статі дитини Роберта Паттінсона.