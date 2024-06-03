После рождения ребенка: Роберта Паттинсона заметили на свидании с девушкой (фото)

Первенец Сьюки Уотерхаус и звезды "Сумерек" появился на свет в марте 2024 года. Пара держит свою личную жизнь подальше от внимания публики.

38-летний английский актер Роберт Паттинсон отправился на свидание со своей девушкой, 32-летней певицей Сьюки Уотерхаус, после того, как пара впервые стала родителями. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитости наслаждались ужином в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

Сьюки, которая в марте 2024 года родила первенца от звезды "Сумерек", подчеркнула фигуру в белом топе в рубчик и сочетала его с парой светло-голубых джинсов. Молодая мама также продемонстрировала черную кожаную байкерскую куртку, а свои вещи носила в черной сумочке. В частности, певица обула пару лоферов.

Тем временем Паттинсон был в однотонной футболке с рисунком и коричневой кожаной куртке. Актер соединил футболку с темно-синими джинсами свободного кроя, кепкой и обул кроссовки.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

Об отношениях Роберта и Сьюки известно с 2018 года. В основном они держали свой роман подальше от внимания публики. Лишь в конце 2022 года влюбленные официально вышли в свет. Весной 2024 года Уотерхаус родила дочь своему возлюбленному. Ходили слухи о помолвке пары, однако официально они не комментируют свою личную жизнь.

До этого актер встречался с Кристен Стюарт — своей коллегой по франшизе "Сумерки".

Сьюки Уотерхаус с ребенком

Напомним, как изменилось тело Сьюки Уотерхаус после рождения первенца.

Также Фокус писал о деталях относительно пола ребенка Роберта Паттинсона.