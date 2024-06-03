После рождения ребенка: Роберта Паттинсона заметили на свидании с девушкой (фото)
Первенец Сьюки Уотерхаус и звезды "Сумерек" появился на свет в марте 2024 года. Пара держит свою личную жизнь подальше от внимания публики.
38-летний английский актер Роберт Паттинсон отправился на свидание со своей девушкой, 32-летней певицей Сьюки Уотерхаус, после того, как пара впервые стала родителями. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитости наслаждались ужином в Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.
Сьюки, которая в марте 2024 года родила первенца от звезды "Сумерек", подчеркнула фигуру в белом топе в рубчик и сочетала его с парой светло-голубых джинсов. Молодая мама также продемонстрировала черную кожаную байкерскую куртку, а свои вещи носила в черной сумочке. В частности, певица обула пару лоферов.
Тем временем Паттинсон был в однотонной футболке с рисунком и коричневой кожаной куртке. Актер соединил футболку с темно-синими джинсами свободного кроя, кепкой и обул кроссовки.
Об отношениях Роберта и Сьюки известно с 2018 года. В основном они держали свой роман подальше от внимания публики. Лишь в конце 2022 года влюбленные официально вышли в свет. Весной 2024 года Уотерхаус родила дочь своему возлюбленному. Ходили слухи о помолвке пары, однако официально они не комментируют свою личную жизнь.
До этого актер встречался с Кристен Стюарт — своей коллегой по франшизе "Сумерки".
Напомним, как изменилось тело Сьюки Уотерхаус после рождения первенца.
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