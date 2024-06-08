Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились, — СМИ

Пара уже стала родителями, однако держит свою личную жизнь подальше от внимания публики. Они встречаются с 2018 года.

38-летний английский актер Роберт Паттинсон тайно женился на своей девушке, 32-летней Сьюки Уотерхаус. Об этом пишет In Touch.

Это была тайная скромная свадьба, которая состоялась несколько месяцев назад, и, по словам инсайдера, звезда "Сумерек" изменился как личность после того, как он встретился с мамой его ребенка.

"Вершиной этой трансформации стало то, что они наконец-то начали серьезно относиться к создании семьи и проведении оставшейся части жизни вместе. Официальное PR-объявление или нет, Роб и Сьюки — супружеская пара", — отметил источник.

Инсайдер добавил, что актер и певица не провели ни одной ночи отдельно с тех пор, как родился их первый общий ребенок.

Девочка, имя которой не разглашается, появилась на свет в марте 2024 года.

Сьюки Уотерхаус с дочерью

Супружескую пару уже несколько раз замечали на семейных прогулках с младенцем.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус с ребенком

Звезда фильма "Бэтмен" и его избранница встречаются с 2018 года. Они мало говорят о своих отношениях и редко появляются вместе на публике, держа историю своей личной жизни подальше от камер и вопросов журналистов.

Лишь в конце 2022 года пара впервые официально появилась на публике.

Напомним, как изменилось тело Сьюки Уотерхаус после рождения ребенка.

Также Фокус писал о выходе беременной Сьюки Уотерхаус на красную дорожку.