Сьюки Уотерхаус показала фигуру спустя четыре месяца после родов (фото)

Возлюбленная Роберта Паттинсона родила ему дочь весной 2024 года. Имя девочки остается тайной.

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32-летняя английская актриса и модель Сьюки Уотерхаус продемонстрировала фигуру спустя четыре месяца после первых родов. Летними кадрами молодая мама поделилась в Instagram.

В свежем посте, опубликованном в соцсети, девушка Роберта Паттинсона позировала у бассейна в малиновом бикини из двух частей лишь спустя четыре месяца после рождения своей дочери.

На первом снимке Уотерхаус сидела у края бассейна в месте, похожем на курортный отель.

После фотографии был снимок Сьюки и двух друзей, которые сидят на шезлонгах вокруг подноса, наполненного мисками с ягодами, включая чернику, малину и клубнику.

Сьюки Вотерхаус

"Недостаточно времени на свете для такого количества ягод и книг, которые я хотела бы съесть", — в шутку подписала пост модель.

Говоря с британским Vogue для их августовской обложки, Уотерхаус вспомнила, как она узнала, что у нее будет девочка, и позвонила своей маме "со слезами".

Сьюки Уотерхаус с дочерью

Роберт Паттинсон и его избранница, которые впервые стали родителями в начале весны 2024 года, по слухам, уже даже поженились. Это была тайная скромная свадьба, которая состоялась несколько месяцев назад, и, по словам инсайдера, звезда "Сумерек" изменил свою личность после того, как он встретился с мамой его ребенка.

Напомним, Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус заметили на свидании.

Также Фокус писал о выходе беременной Сьюки Уотерхаус на красную дорожку.