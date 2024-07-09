Сʼюкі Вотергаус показала фігуру через чотири місяці після пологів (фото)

Кохана Роберта Паттінсона народила йому доньку навесні 2024 року. Імʼя дівчинки залишається таємницею.

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32-річна англійська акторка та модель Сʼюкі Вотергаус продемонструвала фігуру через чотири місяці після перших пологів. Літніми кадрами молода мама поділилася в Instagram.

У свіжому дописі, опублікованому в соцмережі, дівчина Роберта Паттінсона позувала біля басейну в малиновому бікіні з двох частин лише через чотири місяці після народження своєї доньки.

На першому знімку Вотергаус сиділа біля краю басейну в місці, схожому на курортний готель.

Після фотографії був знімок Сʼюкі та двох друзів, які сидять на шезлонгах навколо таці, наповненої мисками з ягодами, включаючи чорницю, малину та полуницю.

Сʼюкі Вотергаус

"Недостатньо часу на світі для такої кількості ягід і книг, які я хотіла би з’їсти", — жартома підписала пост модель.

Говорячи з британським Vogue для їхньої серпневої обкладинки, Вотергаус пригадала, як вона дізналася, що у неї буде дівчинка, то подзвонила своїй мамі "зі сльозами".

Сʼюкі Вотергаус з донькою

Роберт Паттінсон та його обраниця, які вперше стали батьками на початку весни 2024 року, за чутками, вже навіть одружилися. Це було таємне скромне весілля, яке відбулося кілька місяців тому, і, за словами інсайдера, зірка "Сутінок" змінив свою особистість після того, як він зустрівся з мамою його дитини.

Нагадаємо, Роберта Паттінсона та Сʼюкі Вотергаус помітили на побаченні.

Також Фокус писав про вихід вагітної Сьюкі Вотергаус на червону доріжку.