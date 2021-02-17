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Дочь Мадонны появилась в рекламной кампании Marc Jacobs (фото, видео)

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Лурдес Леон, фотосессия, Marc Jacobs
Фото: Instagram/lourdesleon

В свое время Мадонна была музой Марка Джейкобса, и выбор дизайнером ее дочери для его новой рекламной кампании стал не случайным.

24-летняя дочь американской поп-певицы Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон снялась в рекламной кампании коллекции весна-лето от Marc Jacobs, поделившись несколькими фото со съемок на своей странице в Instagram.

Фотографировала Лурдес Брианна Капоцци, ранее работавшая с Alexander Wang и DKNY. 

Девушка позировала в ярких укороченных блузах, завязанных под грудью или на талии и украшенных цветочным принтом, мини-шортах и жакетах. В дополнение к образам шли сумки Tote и Snapshot.

Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs
Лурдес Леон, дочь Мадонны, Marc Jacobs

Особого внимания заслуживают украшения. На Лурдес аксессуары, колье и подвески, в виде маленьких пятилепестковых цветов, напоминающие о дизайне культовых ароматов дизайнера Daisy.

Как видно на одном из снимков и видео, Лурдес по-прежнему не бреет подмышки. Как известно, девушка поддерживает идею бодипозитива, призывающую принимать тело таким, как есть. В повседневной жизни дочь Мадонны почти не пользуется макияжем и отказалась от эпиляции в зоне подмышек. За это ее неоднократно критиковали, но на нападки хейтеров она не реагирует.

Отметим, что в свое время мать Лурдес Мадонна была музой Марка Джейкобса. В 2009 году он задействовал ее в кампании Louis Vuitton, когда был креативным директором французской марки.

Мадонна, Louis Vuitton, Марк Джейкобс
Мадонна, Louis Vuitton, Марк Джейкобс
Мадонна, Louis Vuitton, Марк Джейкобс
Мадонна, Louis Vuitton, Марк Джейкобс
Мадонна, Louis Vuitton, Марк Джейкобс
Мадонна, Louis Vuitton, Марк Джейкобс

Лурдес – старшая из шести детей артистки. Мадонна также воспитывает родного сына Рокко, которому сейчас 20, а также приемных детей – 14-летнюю Мерси Джеймс, восьмилетних близнецов Сталлу и Эстер, а также 15-летнего Дэвида.

В 2019 году Лурдес стала лицом коллекции Жана-Поля Готье для бренда Supreme. Мадонна была музой дизайнера. Именно он в 90-е создал для певицы ее знаменитый корсет с конусообразными чашечками на лифе для тура Blond Ambition. Также она появилась на его показе в провокационном сарафане, полностью обнажавшем грудь.

Напомним, Синди Кроуфорд выпустила линию антивозрастной косметики и активно прорекламировала ее в сети на себе.