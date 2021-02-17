Дочь Мадонны появилась в рекламной кампании Marc Jacobs (фото, видео)

В свое время Мадонна была музой Марка Джейкобса, и выбор дизайнером ее дочери для его новой рекламной кампании стал не случайным.

24-летняя дочь американской поп-певицы Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон снялась в рекламной кампании коллекции весна-лето от Marc Jacobs, поделившись несколькими фото со съемок на своей странице в Instagram.

Фотографировала Лурдес Брианна Капоцци, ранее работавшая с Alexander Wang и DKNY.

Девушка позировала в ярких укороченных блузах, завязанных под грудью или на талии и украшенных цветочным принтом, мини-шортах и жакетах. В дополнение к образам шли сумки Tote и Snapshot.

Особого внимания заслуживают украшения. На Лурдес аксессуары, колье и подвески, в виде маленьких пятилепестковых цветов, напоминающие о дизайне культовых ароматов дизайнера Daisy.

Как видно на одном из снимков и видео, Лурдес по-прежнему не бреет подмышки. Как известно, девушка поддерживает идею бодипозитива, призывающую принимать тело таким, как есть. В повседневной жизни дочь Мадонны почти не пользуется макияжем и отказалась от эпиляции в зоне подмышек. За это ее неоднократно критиковали, но на нападки хейтеров она не реагирует.

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Отметим, что в свое время мать Лурдес Мадонна была музой Марка Джейкобса. В 2009 году он задействовал ее в кампании Louis Vuitton, когда был креативным директором французской марки.

Лурдес – старшая из шести детей артистки. Мадонна также воспитывает родного сына Рокко, которому сейчас 20, а также приемных детей – 14-летнюю Мерси Джеймс, восьмилетних близнецов Сталлу и Эстер, а также 15-летнего Дэвида.

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В 2019 году Лурдес стала лицом коллекции Жана-Поля Готье для бренда Supreme. Мадонна была музой дизайнера. Именно он в 90-е создал для певицы ее знаменитый корсет с конусообразными чашечками на лифе для тура Blond Ambition. Также она появилась на его показе в провокационном сарафане, полностью обнажавшем грудь.

Напомним, Синди Кроуфорд выпустила линию антивозрастной косметики и активно прорекламировала ее в сети на себе.