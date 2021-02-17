Дочка Мадонни з'явилася в рекламній кампанії Marc Jacobs (фото, відео)

Свого часу Мадонна була музою Марка Джейкобса, і вибір дизайнером її дочки для його нової рекламної кампанії став не випадковим.

24-річна дочка американської поп-співачки Мадонни Лурдес Марія Чікконе-Леон знялася в рекламній кампанії колекції весна-літо від Marc Jacobs, поділившись кількома фото зі зйомок на своїй сторінці в Instagram.

Фотографувала Лурдес Бріанна Капоцці, яка раніше працювала з Alexander Wang і DKNY.

Дівчина позувала в яскравих укорочених блузах, зав'язаних під грудьми або на талії і прикрашених квітковим принтом, міні-шортах і жакетах. На додаток до образів були сумки Tote і Snapshot.

На особливу увагу заслуговують прикраси. На Лурдес аксесуари, кольє і підвіски, у вигляді маленьких п'ятипелюсткових квітів, що нагадують про дизайн культових ароматів дизайнера Daisy.

Як видно на одному зі знімків і відео, Лурдес, як і раніше, не голить пахви. Як відомо, дівчина підтримує ідею бодіпозитиву, що закликає приймати тіло таким, як є. У повсякденному житті дочка Мадонни майже не користується макіяжем і відмовилася від епіляції в зоні пахв. За це її неодноразово критикували, але на нападки хейтерів вона не реагує.

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Зазначимо, що свого часу мати Лурдес Мадонна була музою Марка Джейкобса. У 2009 році він залучив її в кампанію Louis Vuitton, коли був креативним директором французької марки.

Лурдес — старша з шести дітей артистки. Мадонна також виховує рідного сина Рокко, якому зараз 20, а також усиновлених дітей — 14-річну Мерсі Джеймс, восьмирічних близнюків Сталлу й Естер, а також 15-річного Девіда.

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У 2019 Лурдес стала обличчям колекції Жана-Поля Готьє для бренду Supreme. Мадонна була музою дизайнера. Саме він у 90-і створив для співачки її знаменитий корсет з конусоподібними чашечками на ліфі для туру Blond Ambition. Також вона з'явилася на його показі в провокаційному сарафані, повністю оголивши груди.

Нагадаємо: Сінді Кроуфорд випустила лінійку антивікової косметики й активно прорекламувала її в мережі на собі.