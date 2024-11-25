Виктория Бекхэм рассказала, почему никогда не улыбается на фото

Многие годы Виктория страдала от акне, из-за чего очень стеснялась своей кожи. Впоследствии проблемы внешности были сведены к минимуму, но репутация одной из самых неулыбчивых знаменитостей прочно закрепилась за миссис Бекхэм.

50-летняя экс-певица, а сегодня известный модельер и основательница модного дома имени себя Виктория Бекхэм, прославилась не только своей активной деятельностью, браком с Дэвидом Бекхэмом и репутацией успешной женщины и отличной матери. Одной из особенностей Вики является то, что на снимках, сделанных в фотостудиях или случайными папарацци на улицах, она практически никогда не улыбается. В интервью The Telegraph миссис Бекхэм объяснила, почему на всех кадрах она чересчур серьезная или даже угрюмая.

По словам Виктории, причина ее суровости на снимках заключается в том, что она очень стеснялась и до сих пор стесняется своей кожи. С подросткового возраста будущая знаменитость страдала от акне, что слишком портило ей путь к славе.

Даже на семейных фото улыбка Виктории – уникальный случай

Во время беседы Бекхэм, получившая первую награду издания "Бренд красоты года", рассказала, как обращалась за советом к экспертам по уходу за кожей и теперь следует строгой программе, чтобы ее кожа оставалась чистой.

"Возможно, на многих фотографиях я выглядела суровой, но мне было так некомфортно", — сказала она.

Еще одна причина, которая не способствует жизнерадостности Виктории, — ее строгая диета. Она ела рыбу с овощами на протяжении 25 лет.

"Именно из-за своей кожи я стала очень внимательно относиться к тому, что ем", — объяснила звезда, которая отказалась от мяса и мучных изделий.

Сейчас лицо Виктории выглядит безупречно

Тяжелый труд принес свои плоды, и сейчас Виктория приняла свою внешность и стала чаще улыбаться. Более того, теперь она чувствует себя достаточно комфортно, чтобы ходить на гламурные мероприятия с минимальным количеством макияжа.

"Если бы несколько лет назад мне сказали, что я выйду на красную дорожку, чтобы получить награду, нанеся лишь немного консилера и не используя тонального крема, я бы подумала, что вы сошли с ума. Но именно это я и сделала на прошлой неделе", — призналась многодетная мать.

По ее словам, она находит старение по-настоящему освобождающим, признавшись, что когда-то она "пролистывала комментарии" о себе, но сейчас у нее просто "нет времени".

Недавно Виктория сказала, что слава, о которой она мечтала в юности и добилась ее, сейчас ее не очень привлекает.

"Думаю, раньше было весело выходить на улицу и бежать от папарацци по Бонд-стрит — и ты одевался, зная, что тебя это ждет. Я больше этого не хочу. Я слишком долго этим занималась. Думаю, так и было, когда я росла, но сейчас слишком много всего происходит: слишком много дел, слишком много детей, о которых нужно беспокоиться. Я проснулась в 50, и мне было все равно", — подытожила она.

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