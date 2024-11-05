"Пока нет": Виктория Бекхэм призналась в чем отказывает своей единственной дочери (фото)

Бывшая участница Spice Girls часто позволяет своей дочери Харпер одалживать свою одежду. Однако свои люксовые аксессуары Виктория Бекхэм не разрешает брать никому.

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Знаменитый дизайнер Виктория Бекхэм заявила, что ее коллекция сумок от люкс-бренда недоступна для ее дочери Харпер Бекхэм, хотя 13-летняя девочка уже давно положила на нее глаз, сообщает Hello.

Строгий запрет знаменитости касается ее сумок Hermès. Бывшая Spice Girls впервые приобрела свою первую сумку Birkin в классическом коричневом оттенке 20 лет назад, в 2004-м. Ее гардероб теперь может похвастаться несколькими итерациями известной сумки-тоут, включая ярко-розовые и лаймово-зеленые Birkin, а также черные, красные и оранжевые версии, выполненные из телячьей кожи тонкой выделки.

Виктория Бекхэм Фото: Getty Images

Кроме того, Виктория с гордостью владеет лимитированной моделью из фиолетовой кожи страуса и бордовой кожи крокодила.

Виктория Бекхєм Фото: Getty Images

За последнее время она также расширила свою коллекцию, включив в нее несколько сумок Hermès Kelly черного и фиолетового цветов. Posh Spice владеет примерно 100 версиями сумки Hermès, а ее коллекция оценивается более чем в 1 миллион фунтов стерлингов. Несмотря на свой обширный ассортимент, Виктория отказывается делиться любимыми сумками с Харпер.

Виктория Бекхєм Фото: Getty Images

В одном из интервью знаменитость заявила: "Я не слишком щепетильна в своем гардеробе, если только это не Hermès. Когда Харпер смотрит на эти сумочки, я говорю: "Пока нет". Я люблю свою одежду, я забочусь о ней, и она нужна мне, чтобы ею наслаждаться".

Виктория Бекхэм со своей дочерью Харпер Фото: Getty Images

Однако дизайнер воспринимает интерес Харпер к своему гардеробу как комплимент. Виктория с гордостью отметила, что молодое поколение семейства Бекхэмов часто одобряет ее наряды. "Если кто-то из молодых хочет одолжить мою одежду, будь то Харпер или одна из девушек моих сыновей, это лесть, потому что они значительно моложе меня".

Виктория явно передала дочери свой талант к высокой моде. Они часто появляются в согласованных нарядах на гламурных мероприятиях. От джинсовых луков до сочетания шелковых и кружевных платьев-комбинаций бренда VB.

Ранее, 24 октября, Фокус писал о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм заплатили за новый особняк в Майами 72 млн долларов наличными.