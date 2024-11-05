"Поки що ні": Вікторія Бекхем зізналася, у чому відмовляє своїй єдиній доньці (фото)

Колишня учасниця Spice Girls часто дозволяє своїй доньці Гарпер позичати свій одяг. Однак свої люксові аксесуари Вікторія Бекхем не дозволяє брати нікому.

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Знаменита дизайнерка Вікторія Бекхем заявила, що її колекція сумок від люкс-бренду недоступна для її доньки Гарпер Бекхем, хоча 13-річна дівчинка вже давно поклала на неї око, повідомляє Hello.

Сувора заборона знаменитості стосується її сумок Hermès. Колишня Spice Girls вперше придбала свою першу сумку Birkin в класичному коричневому відтінку 20 років тому, 2004-го. Її гардероб тепер може похвалитися кількома ітераціями відомої сумки-тоут, включно з яскраво-рожевими і лаймово-зеленими Birkin, а також чорними, червоними і помаранчевими версіями, виготовленими з телячої шкіри тонкої вичинки.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Крім того, Вікторія з гордістю володіє лімітованою моделлю з фіолетової шкіри страуса і бордової шкіри крокодила.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Останнім часом вона також розширила свою колекцію, додавши до неї кілька сумок Hermès Kelly чорного і фіолетового кольорів. Posh Spice володіє приблизно 100 версіями сумки Hermès, а її колекція оцінюється більш ніж в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Попри свій великий асортимент, Вікторія відмовляється ділитися улюбленими сумками з Гарпер.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

В одному з інтерв'ю знаменитість заявила: "Я не надто педантична у своєму гардеробі, якщо тільки це не Hermès. Коли Гарпер дивиться на ці сумочки, я кажу: "Поки що ні". Я люблю свій одяг, я дбаю про нього, і він потрібен мені, щоб ним насолоджуватися".

Вікторія Бекхем зі своєю донькою Гарпер Фото: Getty Images

Однак дизайнерка сприймає інтерес Гарпер до свого гардеробу як комплімент. Вікторія з гордістю зазначила, що молоде покоління сімейства Бекхемів часто схвалює її вбрання. "Якщо хтось із молодих хоче позичити мій одяг, чи то Гарпер, чи то одна з дівчат моїх синів, це лестощі, тому що вони значно молодші за мене".

Вікторія явно передала доньці свій талант до високої моди. Вони часто з'являються в узгоджених вбраннях на гламурних заходах. Від джинсових луків до поєднання шовкових і мереживних суконь-комбінацій бренду VB.

Раніше, 24 жовтня, Фокус писав про те, що Девід і Вікторія Бекхем заплатили за новий особняк у Маямі 72 млн доларів готівкою.