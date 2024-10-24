Девід і Вікторія Бекхеми заплатили за новий особняк у Маямі 72 млн доларів готівкою (фото)

Шикарна нерухомість має дев'ять спалень, басейн і кінозал. Сусідами Бекхемів будуть Шакіра та Баррі Гібб.

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Зіркова пара Девід та Вікторія Бекхеми такі багаті, що придбали свій новий особняк у Маямі вартістю майже 72 мільйони доларів за готівку, повідомляє The Sun.

Документи, з якими ознайомилася журналісти, свідчать про те, що пара здійснила купівлю розкішної нерухомості з дев'ятьма спальнями 3 жовтня. Пара не брала іпотеку на свій новий новий будинок, хоча він обійшовся їм приблизно в 71,4 млн доларів США.

В маєтку з видом на затоку Біскейн є басейн завдовжки 38 метрів, кухня і кінозал. Серед сусідів Бекхемів по будинку — попзірка Шакіра і учасник гурту Bee Gee Баррі Гібб, у яких також є тераса на березі та причал для яхти.

"Девід і Вікторія при грошах, але купівля будинку за 72 мільйони доларів за готівку — це вражає. Вони обожнюють це місце і хочуть проводити там якомога більше часу. Це нерухомість їхньої мрії і кульмінація всієї їхньої важкої роботи. Маямі — місце, де вони можуть почуватися комфортно, тому що тут люди звикли до відомих осіб — тут сотні знаменитостей", — зазначив інсайдер.

Колишня зірка футболу, 48-річний Девід, і знаменита дизайнерка, 50-річна Вікторія, вже можуть похвалитися значним портфелем нерухомості.

Крім квартири вартістю 23 млн доларів у Маямі, купленої 2020 року, їм належить таунхаус вартістю 40 млн доларів у Західному Лондоні.

Пара також придбала переобладнану комору за 15 мільйонів доларів у Котсуолдсі, розташованому на південному заході Англії, де вони проводять багато часу зі своїми дітьми. За деякими даними, на початок цього року, статки Бекхемів оцінювалися більш ніж у 581 млн доларів.

Раніше, 30 вересня, повідомлялося, що 19-річний син Вікторії Бекхем закрутив роман із бразильською співачкою. У Круза Бекхема з його дівчиною велика різниця у віці.