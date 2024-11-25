Вікторія Бекхем розповіла, чому ніколи не посміхається на фото
Багато років Вікторія страждала від акне, через що дуже соромилася своєї шкіри. Згодом проблеми зовнішності були зведені до мінімуму, але репутація однієї з найбільш неусміхнених знаменитостей міцно закріпилася за місіс Бекхем.
50-річна ексспівачка, а нині відома модельєрка й засновниця модного будинку імені себе Вікторія Бекхем, прославилася не тільки своєю активною діяльністю, шлюбом із Девідом Бекхемом і репутацією успішної жінки та чудової матері. Однією з особливостей Вікі є те, що на знімках, зроблених у фотостудіях або випадковими папараці на вулицях, вона практично ніколи не посміхається. В інтерв'ю The Telegraph місіс Бекхем пояснила, чому на всіх кадрах вона надто серйозна або навіть похмура.
За словами Вікторії, причина її суворості на знімках полягає в тому, що вона дуже соромилася і досі соромиться своєї шкіри. З підліткового віку майбутня знаменитість страждала від акне, що надто псувало їй шлях до слави.
Під час бесіди Бекхем, яка отримала першу нагороду видання "Бренд краси року", розповіла, як зверталася за порадою до експертів з догляду за шкірою і досі дотримується суворої програми, щоб її шкіра залишалася чистою.
"Можливо, на багатьох фотографіях я мала суворий вигляд, але мені було так некомфортно", — сказала вона.
Ще одна причина, яка не сприяє життєрадісності Вікторії, це її сувора дієта. Вона їла рибу з овочами протягом 25 років.
"Саме через свою шкіру я стала дуже уважно ставитися до того, що їм", — пояснила зірка, яка відмовилася від м'яса і борошняних виробів.
Важка праця принесла свої плоди, тож зараз Вікторія прийняла свою зовнішність і стала частіше посміхатися. Ба більше, тепер жінка почувається досить комфортно, щоб ходити на гламурні заходи з мінімальною кількістю макіяжу.
"Якби кілька років тому мені сказали, що я вийду на червону доріжку, щоб отримати нагороду, наносячи лише трохи консилера і не використовуючи тонального крему, я б подумала, що ви збожеволіли. Але саме це я і зробила минулого тижня", — зізналася багатодітна мати.
За її словами, вона розуміє, що старіння по-справжньому звільняє, зізнавшись, що колись вона "перегортала коментарі" про себе, але зараз у неї просто "немає часу".
Нещодавно Вікторія сказала, що слава, про яку вона мріяла в юності й домоглася її, зараз її не дуже приваблює.
"Гадаю, раніше було весело виходити на вулицю й тікати від папараці по Бонд-стріт — і ти одягався, знаючи, що на тебе це чекає. Я більше цього не хочу. Я занадто довго цим займалася. Думаю, так і було, коли я зростала, але зараз занадто багато всього відбувається: надто багато справ, надто багато дітей, про яких потрібно турбуватися. Я прокинулася в 50, і мені було все одно", — підсумувала вона.
Раніше Фокус писав, що Вікторія Бекхем зізналася, у чому відмовляє своїй єдиній доньці.