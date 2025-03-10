Трансгендерная дочь Наоми Уоттс дебютировала на подиуме (видео)

Девушка не скрывает восторга по поводу дебюта и активно делится своими чувствами в соцсети.

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В полку непо-бейби, которые пробуют себя на подиуме, прибыло. 16-летняя трансгендерная дочь голливудских актеров Наоми Уоттс и Лива Шрайбера, Кай Шрайбер, дебютировала на Парижской неделе моды в качестве модели, сообщает Page Six. Девушка принимала участие в показе новой коллекции осень-зима 2025 от Valentino.

Перед гостями мероприятия она прошла в мини-платье с леопардовым принтом и длинными рукавами, с воротником из перьев. Кай также надела синие солнцезащитные очки и прозрачные кружевные колготки, дополнив образ белыми босоножками. Ее светлые волосы были собраны в пучок и покрыты кружевным головным убором.

На своей странице в Instagram Кай показала закулисные моменты шоу.

"omggg мое сердце так полно любви ilysm @alessandro_michele @maisonvalentino @yad1m @paulhanlonhair", — подписала пост девушка.

Уоттс похвалила свою дочь в комментариях:

"Успокойся, мое бьющееся сердце! Браво, дорогая ILSM и какое шоу!! @maisonvalentino".

Она продолжила восхищаться Кай в посте на своем аккаунте.

"Это моя малышка @maisonvalentino! Я визжу от гордости. Ilysm @kaischreiberrr", — подписала актриса карусель в Instagram, которой поделилась после показа.

Отец девушки похвалил дочь, а модели Линда Евангелиста и Амелия Хэмлин признали, что у Кай есть перспективы и потенциал для модной индустрии.

Кай – дочь Уоттс и Шрайбера, которые развелись в 2016 году после 11 лет отношений. Изначально Кай был мальчиком, но уже много лет он идентифицирует себя как девушка. У бывших супругов также есть 17-летний сын Саша. Сейчас Уоттс замужем за актером Билли Крудапом.

Среди других отпрысков знаменитостей, кто подался в модельный бизнес – Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, Лени Клум, Лила Мосс, Лили-Роуз Депп, Дева Кассель, дочь Моники Белуччи, и многие другие. Свои силы на подиуме попробовала и Сандей Роуз, дочь Николь Кидман. Однако модный дебют девушки стал ее модным провалом, поскольку в сети раскритиковали ее за угрюмое выражение лица и тяжелую походку.

Ранее Фокус писал, что сын Наоми Уоттс вышел в свет с матерью в женской одежде за $9300.