Мужчина снял отель за пол-литра пива и был шокирован тем, что увидел внутри

Путешественник забронировал односпальную кровать, но администрация изменила ее на двуспальную, поскольку компанию мужчине составляли тараканы.

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27-летний Кертис Митчелл Джонс из Ньюкасла искал дешевое место для отдыха и был шокирован, когда нашел номер в отеле, который стоил меньше пол-литра пива. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина остановился на ночь в казахстанском отеле стоимостью 5 евро. Сначала он забронировал уютную одноместную кровать, но потом его перевели на двухместную, не переплачивая за нее, хотя комната была немного обшарпана по краям.

Кроме того, сиденье унитаза шаталось, туалет был в катастрофическом состоянии, телевизор мигал, а отопление обеспечивал самый обычный радиатор. Тем не менее, Кертис имел только хорошие впечатления о персонале, называя их первоклассными и "милыми".

"Это был самый дешевый номер, который я смог найти, и учитывая, что я приехал в 5 утра, я не очень хотел тратить много денег на место, в котором я проведу всего несколько часов", — отметил мужчина.

Хотя Кертис не ожидал роскошного отеля, то, что он увидел, было даже ниже уровня по сравнению со снимками в Интернете.

"Я не ожидал многого, но, судя по фотографиям, я ожидал немного большего — у них хороший фотограф. Я рассчитывал на односпальную кровать, но мне дали двуспальную, так что вот так. WiFi не работал, поэтому я был отключен от мира, и только тараканы составляли мне компанию. Хозяева были очень милыми и помогли мне организовать такси до железнодорожного вокзала — не могу пожаловаться по этому поводу", — подчеркнул Кертис.

Отель за 5 евро в Казахстане Фото: Скрин Тік Ток

По его словам, замок срабатывал только тогда, когда ключ был в комнате, поэтому свои ценности приходилось каждый раз забирать с собой, чтобы не оставлять их в незапертой комнате.

Напомним, турист заметил в своем гостиничном номере полноценный самолет.

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