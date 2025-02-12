Роскошный отель в Шанхае пугает гостей: в чем причина

33-этажный атриум отеля высотой 115 м имеет впечатляющий и устрашающий архитектурный дизайн, который отпугивает посетителей.

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Пятизвездочный отель Grand Hyatt Shanghai может похвастаться роскошной обстановкой и шикарными номерами, но оказалось, что высокий атриум который имеет спиральную форму, отпугивает гостей, потому что вызывает приступ акрофобии – боязни высоты. Об этом пишет Daily Mail.

Атриум отеля вызывает приступ акрофобии

Отель занимает этажи с 53 по 87 88-этажной (420 м) башни Цзинь Мао с впечатляющим 33-этажным атриумом с цилиндрическим сводом, возвышающимся на высоту 115 м с 56-го этажа, где в ресторане Patio подают послеобеденный чай.

Пространство окружено 548 комнатами и 28 коридорами. И атриум очень впечатляюще выглядит на фото, но многие гости говорят, что им становится дурно, когда они видят эту спираль вживую.

Один из посетителей написал на Tripadvisor: "Знаменитый 33-этажный атриум отеля с цилиндрическим сводом возвышается на пугающую высоту. Для тех, у кого даже легкая акрофобия (боязнь высоты), это будет совершенно невыносимо".

Атриум отеля вызывает приступ акрофобии Фото: tripadvisor

Стивен Л. из Гонконга отметил в отзывах, что его впечатлил дизайн, но он боялся обронить телефон, когда делал фото.

"Поэтому я никогда не остановлюсь в Grand Hyatt Shanghai — зов пустоты был бы слишком силен… Боязнь высоты — это безумие, даже глядя на это, мне кажется, что я упаду… Просто от одного взгляда на это я нервничаю", — написали другие гости отеля в отзывах, отметив, что в итоге они выбрали другую гостиницу.

Атриум отеля вызывает приступ акрофобии

Но те, кто решается остановится в отеле, отмечают, что из восьми баров и ресторанов открываются потрясающие виды. А коктейль-бар отеля Cloud 9 расположен на 87-м этаже башни, так что гости, которые осмелятся выпить там, в буквальном смысле окажутся среди облаков.

Отель Grand Hyatt Shanghai Фото: tripadvisor

Однако, несмотря на свою ослепительную высоту, Grand Hyatt Shanghai не является самым высоким отелем класса люкс в городе. Расположенный неподалеку J Hotel находится на вершине Шанхайской башни — третьего по высоте здания в мире.

165 роскошных номеров отеля занимают верхние этажи 632-метрового небоскреба в финансовом районе.

Еще один отель, которого стоит избегать людям, страдающим акрофобией, — это Ritz-Carlton в Гонконге , который занимает этажи со 102-го по 118-й в Международном торговом центре (ICC).

А отель Hotel de la Coupole в Сапе, Вьетнам, находится на высоте 1600 м над уровнем моря. Его высокое расположение и французский стиль заслужили ему прозвище "Версаль в облаках".

Напомним, ранее Фокус писал о единственном небоскребе Парижа, которому исполнилось 50 лет, но любовь горожан он так и не заслужил.