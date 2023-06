Единственному небоскребу Парижа, который все ненавидят, исполнилось 50 лет

Башня Монпарнас строилась с 1969 по 1973 год, но все его 60 этажей до сих пор возмущают парижан.

Единственному небоскребу Парижа, Башне Монпарнас, или Tour Montparnasse, исполнилось 50 лет. Но за полвека существования небоскреб в Париже так и не полюбили. Об этом пишет CNN.

Башня высотой в 60 этажей строилась с 1969 по 1973 год. Ее высота – 210 метров. Она остается самым высоким зданием в самом Париже и третьим по высоте во Франции после Tour First и Tour Hekla. До 2011 года Башня была самым высоким зданием Франции. По состоянию на февраль 2020 года это 17-е по высоте здание в Европейском Союзе.

Башня Монпарнас Фото: Wikipedia

Башня была спроектирована архитекторами Эженом Бодуэном, Урбеном Кассаном и Луи Хоймом де Мариеном и построена Кампеноном Бернаром.

Здание построено над станцией метро Montparnasse-Bienvenüe Paris, также там имеется смотровая площадка и ресторан Ciel de Paris на 56-м этаже.

Строительство Башни Монпарнас сопровождалось грандиозными скандалами, ведь были снесены старые здания, в том числе и вокзал Монпарнас.

Башня в основном занята офисами. В башне обосновались различные компании и организации, также ее использовали кандидаты в президенты, занимая этажи для предвыборных штабов: Франсуа Миттеран в 1974 году, Эммануэль Макрон в 2016 году.

Также Башня прославилась, когда на нее дважды взбирался французский городской альпинист Ален "Человек-паук" Робер: в 1995 и в 2015 гг.

Его достижение повторил польский альпинист Марчин Банот в 2020 году.

Но хоть Башня Монпарнас и стала знаменита, но парижане ее не любят и критикуют, как и Эйфелеву башню когда-то. Считается, что лучший вид на нее открывается с нее же, потому что ее не видно.

Вид с Башни Монпарнас

Ее простая архитектура и монолитный внешний вид, как считается, неуместны в пейзаже Парижа. Скандал был настолько громким, что после в Париже было запрещено строительство зданий высотой более семи этажей в центре города. Этот запрет был снят только в 2015 году, когда мэр Анна Идальго одобрила строительство нового небоскреба Tour Triangle в городской черте Парижа. Его закончат только к 2026 году.

По результатам опроса редакторов Virtualtourist, проведенного в 2008 году, Башня заняла второе место среди самых уродливых зданий в мире после мэрии Бостона в США.

Впрочем, засилье небоскребов Парижу не грозит. Там снова запретили строить здания выше 12 этажей, или 37 метров. К тому же вся французская столица буквально стоит на подземельях, тайных ходах и катакомбах, так что стоить небоскребы можно далеко не везде.

