Єдиному хмарочосу Парижа, який усі ненавидять, виповнилося 50 років

Башта Монпарнас будувалася з 1969 по 1973 рік, але всі його 60 поверхів досі обурюють парижан.

Related video

Єдиному хмарочосу Парижа, Башті Монпарнас, або Tour Montparnasse, виповнилося 50 років. Але за півстоліття існування хмарочос у Парижі так і не полюбили. Про це пише CNN.

Вежа заввишки 60 поверхів будувалася з 1969 по 1973 рік. Її висота – 210 метрів. Вона залишається найвищою будівлею в самому Парижі та третьою за висотою у Франції після Tour First та Tour Hekla. До 2011 року Башта, або Вежа Монпарнас, була найвищою будівлею Франції. Станом на лютий 2020 року це 17 за висотою будівля в Європейському Союзі.

Башта Монпарнас Фото: Wikipedia

Башта була спроєктована архітекторами Еженом Бодуеном, Урбеном Кассаном та Луї Хоймом де Марієном і побудована Кампеноном Бернаром.

Будівля побудована над станцією метро Montparnasse-Bienvenüe Paris, також є оглядовий майданчик і ресторан Ciel de Paris на 56-му поверсі.

Будівництво Башти Монпарнас супроводжувалося грандіозними скандалами, адже було знесено старі будинки, у тому числі й вокзал Монпарнас.

Башта здебільшого зайнята офісами. У вежі влаштувалися різні компанії та організації, також її використовували кандидати у президенти, займаючи поверхи для передвиборчих штабів: Франсуа Міттеран у 1974 році, Еммануель Макрон у 2016 році.

Також Башта прославилася, коли на неї двічі підіймався французький міський альпініст Ален "Людина-павук" Робер: у 1995 та 2015 роках.

Його досягнення повторив польський альпініст Марчін Банот у 2020 році.

Але хоч Башта Монпарнас і стала знаменитою, але парижани її не люблять і критикують, як і Ейфелеву вежу колись. Вважається, що найкращий краєвид на неї відкривається з неї ж, тому що її не видно.

Краєвид з Башти Монпарнас

Її проста архітектура та монолітний зовнішній вигляд, як вважається, недоречні у пейзажі Парижа. Скандал був настільки гучним, що потім у Парижі було заборонено будівництво будівель заввишки понад сім поверхів у центрі міста. Ця заборона була знята тільки в 2015 році, коли мер Анна Ідальго схвалила будівництво нового хмарочоса Tour Triangle у межах Парижа. Його закінчать лише до 2026 року.

За результатами опитування редакторів Virtualtourist, проведеного у 2008 році, Башта зайняла друге місце серед найпотворніших будівель у світі після мерії Бостона в США.

Втім, засилля хмарочосів Парижу не загрожує. Там знову заборонили будувати будинки вище 12 поверхів, або 37 метрів. До того ж вся французька столиця буквально стоїть на підземеллях, таємних ходах та катакомбах, тож будувати хмарочоси можна далеко не скрізь.

Раніше журналісти показали найвищий та найдорожчий пентхаус у світі під назвою The One Above All Else. Він розташований у хмарочосі Central Park Tower у Нью-Йорку.