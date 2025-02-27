Після заяв Полякової та Приходько: Ірина Білик спрогнозувала закінчення війни в Україні (відео)

До цього про завершення війни говорили Оля Полякова та Анастасія Приходько. Перша прогнозувала закінчення бойових дій 2024-го, а друга — 2028-го.

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54-річна українська співачка Ірина Білик спрогнозувала закінчення війни в Україні навесні 2025 року, до її дня народження. Про це артистка розповіла М1.

Ірина Білик озвучила свій прогноз щодо закінчення війни (див. з 6:38)

Білик відчуває, що воєнні дії закінчаться до її дня народження, який вона святкуватиме 6 квітня.

"Я хочу зробити гучну заяву. Можливо, це буде вперше й востаннє. От чомусь мені здається, що саме до мого дня народження закінчиться війна. Чомусь я так відчуваю. До моїх концертів у Києві, до шостого квітня", — припустила зірка сцени.

Зазначимо, цього року Ірина Білик відзначає ювілей. Співачці виповнюється 55 років. З нагоди цього Білик вирушає в концертний тур містами України, а також представить великий сольний концерт у Києві.

Прогнози Анастасії Приходько і Олі Полякової

Тим часом Анастасія Приходько вважає, що 2028 стане роком закінчення війни в Україні. Але перед цим будуть три дуже складні роки.

"Перший рік повномасштабного вторгнення – шок. Потім розгубленість і тупік, у якому ми зараз знаходимося і не розуміємо, як вийти з цієї ситуації. Зараз буде другий етап – це ось ці три дуже складні роки: 2025, 2026, 2027", — казала артистка.

Ще раніше інша співачка Оля Полякова прогнозувала закінчення війни в Україні на весну 2024 року, що, відповідно, не збулося.

"Путін помер, це я точно знаю, я відчуваю такі речі. Його немає в живих. І війна теж закінчиться, вони просто підуть, це буде навесні 2024 року", — казала артистка у 2023 році.

Нагадаємо, Дональд Трамп вчергове змінює свої прогнози та обіцяє закінчити війну в Україні за пів року.

Також Фокус писав про те, що буде, якщо війна закінчиться у 2025 році.